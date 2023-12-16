20歲杭州女大生擺攤賣畫：籌醫療費 想留住肝移植的媽媽

羅鈺婷和媽媽的合影。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

杭州一名女大生為了幫媽媽籌醫療費 ，在市集擺攤賣自己畫的畫，引起許多人關注，有人將她擺攤的訊息放到網路上後，許多網民紛紛透過網路為她打氣以及訂畫。

錢江晚報報導，今年20歲的羅鈺婷就讀中國美術學院壁畫專業三年級，她的母親熊翠才39歲，但早年的操勞使她患上原發性膽汁性肝硬化，今年病情突然加重，不久前做了肝移植手術，目前住在重症病房。

為了減輕家裡經濟負擔，羅鈺婷在杭州秋葉藝術節大學生藝術市集裡擺攤，並用看板寫上母親的狀況。她每天早上7時開始作畫，一直畫到晚上5時，一幅畫只賣9.9元（人民幣，下同，約1.4美元），每天賣出近百張肖像畫。

兩天下來，羅鈺婷一度累到站不直，但她覺得這個周末難忘又溫暖，「謝謝好心人的關心和幫助，雖然現在治療費的缺口還是很大，但為了媽媽我會繼續努力」。

羅鈺婷一直畫到攤位打烊。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

羅鈺婷受訪表示，她來自江西景德鎮樂平市一戶農村家庭，「我們家是重組家庭，媽媽是家庭主婦，一直在照顧四個弟弟妹妹」。母親雖然早知道自己患有肝病，但為了供孩子們上學，一直沒有接受專門治療，直到今年病情惡化，已到必須要做肝移植手術才能活命的程度。

那一刻作為家中長女的她感覺自己一夜長大了。羅鈺婷表示，今年繼父也出事，她就把媽媽接來身邊，並奔走在杭州各大醫院，為媽媽尋找合適的肝源。後來雖然順利排到適合的肝臟可移植，但高昂的手術費又是另一個難題。他們一家到處靠著借錢、籌款，已經花了47萬元（約6.6萬美元）。

羅鈺婷說，母親現在每天住在重症病房，一天費用就要1萬多元。他們連唯一的房子都打算賣掉籌錢，但掛出去一陣子尚未賣出。於是她決定在學校藝術市集上擺攤，「能多賣出去一幅，就多一點希望」。

羅鈺婷從早上7點開始，一直畫到天黑。（取材自錢江晚報／受訪者供圖）

羅鈺婷的好友與同學們知道她的狀況，也盡力為她宣傳攤位消息，幫她搭建攤位、排隊買畫，「我們想讓她知道，她不是孤軍奮戰」，好友方方（化名）說。

羅鈺婷的影片被發布在網上後，有人專門搭飛機來杭州買她的畫，更有不少人鼓勵羅鈺婷把賣畫發展到線上。在大家的建議下，羅鈺婷已經在抖音 、小紅書 等多個平台進行線上接單。價格也在愛心賣家的提議下，略微漲了一些，不過價格依然不高，單人畫19.9元（約2.8美元）起。