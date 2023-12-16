我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連人帶床被龍捲風吹走 田納西州4個月大男嬰奇蹟倖存

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

20歲杭州女大生擺攤賣畫：籌醫療費 想留住肝移植的媽媽

中國新聞組／北京16日電
羅鈺婷和媽媽的合影。（取材自潮新聞／受訪者供圖）
羅鈺婷和媽媽的合影。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

杭州一名女大生為了幫媽媽籌醫療費，在市集擺攤賣自己畫的畫，引起許多人關注，有人將她擺攤的訊息放到網路上後，許多網民紛紛透過網路為她打氣以及訂畫。

錢江晚報報導，今年20歲的羅鈺婷就讀中國美術學院壁畫專業三年級，她的母親熊翠才39歲，但早年的操勞使她患上原發性膽汁性肝硬化，今年病情突然加重，不久前做了肝移植手術，目前住在重症病房。

為了減輕家裡經濟負擔，羅鈺婷在杭州秋葉藝術節大學生藝術市集裡擺攤，並用看板寫上母親的狀況。她每天早上7時開始作畫，一直畫到晚上5時，一幅畫只賣9.9元（人民幣，下同，約1.4美元），每天賣出近百張肖像畫。

兩天下來，羅鈺婷一度累到站不直，但她覺得這個周末難忘又溫暖，「謝謝好心人的關心和幫助，雖然現在治療費的缺口還是很大，但為了媽媽我會繼續努力」。

羅鈺婷一直畫到攤位打烊。（取材自潮新聞／受訪者供圖）
羅鈺婷一直畫到攤位打烊。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

羅鈺婷受訪表示，她來自江西景德鎮樂平市一戶農村家庭，「我們家是重組家庭，媽媽是家庭主婦，一直在照顧四個弟弟妹妹」。母親雖然早知道自己患有肝病，但為了供孩子們上學，一直沒有接受專門治療，直到今年病情惡化，已到必須要做肝移植手術才能活命的程度。

那一刻作為家中長女的她感覺自己一夜長大了。羅鈺婷表示，今年繼父也出事，她就把媽媽接來身邊，並奔走在杭州各大醫院，為媽媽尋找合適的肝源。後來雖然順利排到適合的肝臟可移植，但高昂的手術費又是另一個難題。他們一家到處靠著借錢、籌款，已經花了47萬元（約6.6萬美元）。

羅鈺婷說，母親現在每天住在重症病房，一天費用就要1萬多元。他們連唯一的房子都打算賣掉籌錢，但掛出去一陣子尚未賣出。於是她決定在學校藝術市集上擺攤，「能多賣出去一幅，就多一點希望」。

羅鈺婷從早上7點開始，一直畫到天黑。（取材自錢江晚報／受訪者供圖）
羅鈺婷從早上7點開始，一直畫到天黑。（取材自錢江晚報／受訪者供圖）

羅鈺婷的好友與同學們知道她的狀況，也盡力為她宣傳攤位消息，幫她搭建攤位、排隊買畫，「我們想讓她知道，她不是孤軍奮戰」，好友方方（化名）說。

羅鈺婷的影片被發布在網上後，有人專門搭飛機來杭州買她的畫，更有不少人鼓勵羅鈺婷把賣畫發展到線上。在大家的建議下，羅鈺婷已經在抖音小紅書等多個平台進行線上接單。價格也在愛心賣家的提議下，略微漲了一些，不過價格依然不高，單人畫19.9元（約2.8美元）起。

羅鈺婷說，在大家的支持下，現在一天最多的時候能有3000元（約424.3美元）收入。

羅鈺婷攤位上的手繪畫。（取材自錢江晚報／受訪者供圖）
羅鈺婷攤位上的手繪畫。（取材自錢江晚報／受訪者供圖）

小紅書 抖音 醫療費

上一則

安徽「網紅局長」孫善豹 年初出圈年底落馬

下一則

開腿蹲桌、臉慘白唇塗黑 帶貨主播「媚醜」挨轟

延伸閱讀

拉皮手術莫名被「隆胸提臀」65歲她多付7.5萬醫療費崩潰痛哭

拉皮手術莫名被「隆胸提臀」65歲她多付7.5萬醫療費崩潰痛哭
義女大生遭男友殺害棄屍水溝 萬人上街響應反婦女受暴日

義女大生遭男友殺害棄屍水溝 萬人上街響應反婦女受暴日
環抱指導過女大生親臉舔耳 大學男教授自認有曖昧栽了

環抱指導過女大生親臉舔耳 大學男教授自認有曖昧栽了
女大生意外捕獲 新州首現東亞飛蛾

女大生意外捕獲 新州首現東亞飛蛾

熱門新聞

白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

2023-12-14 08:41
中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

2023-12-08 06:07
臨街的爛尾樓仍在對外出租。（取材自每日經濟新聞／圖源：廣州房產Home）

爛尾樓還出租…13年住滿人 街道辦：難處理

2023-12-08 01:13
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
中國外交部領事司的官方微信號「領事直通車」8日再度發布訊息稱，中國將全面性自本月11日起到明年底止，即為期超過一年的時間，將赴中的簽證費用降低四分之一，按現行費用的75%標準收取簽證費。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。（新華社）

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

2023-12-08 13:12

超人氣

更多 >
鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億
吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案
配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知

配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知
護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天
傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅