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中文情歌在台圈粉快 TikTok網紅提升中國軟實力

編譯季晶晶／綜合外電
包括任然在內多位中國歌手透過Tiktok在台灣走紅圈粉。（取材自TikTok）
包括任然在內多位中國歌手透過Tiktok在台灣走紅圈粉。（取材自TikTok）

比起其他社群平台，Tiktok對年輕人的吸引力很大，多首琅琅上口的中文情歌透過這個App在台灣走紅，彭博資訊評論指出，這凸顯出中國網紅的軟實力，比起習近平的戰機和軍艦更具威力。 

34歲四川女歌手任然的《飛鳥和蟬》2020年就攻占了Spotify台灣最多串流收聽次數前100名的排行榜，三年了還沒掉出榜。安徽鳳陽出生的張遠、赴陸發展的蕭亞軒，還有網紅小阿七，他們的歌在台灣全都耳熟能詳，成績甚至能壓過美國當紅天后泰勒絲（Taylor Swift）。

靜宜大學副教授蔡政修研究兩岸政治溝通和文化交流表示，雖然中國的軟實力究竟在多大程度上抵消台灣對武統的憂慮還不是很明朗，但透過文化和娛樂產品等發揮出來的影響，在很大程度上減少了台灣「反對中國的一切」。

想說服民眾不要用TikTok非常困難。20歲的台北大學二年級學生Shiylyo Lu是首投族，每天至少花兩小時在Tiktok上，她說，不認為Tiktok的中文內容會對台灣產生不利影響，不會因為來自對岸的人和內容，就抱持負面看法。

台灣選情目前是三分天下，台灣民眾愛上中國歌曲對執政黨可能不是沒事。TikTok恐撼動大選的憂慮在美國和泰國已經出現過。爭取美國共和黨總統提名的Vivek Ramaswamy因為使用TikTok，受到其他候選人批評。今年稍早，前泰國總理塔克辛將對手政黨的勝利歸功於他們使用TikTok來吸引年輕選民。

比較有趣的是，在台灣獲得成功的中國歌手很多來自小型唱片公司，似乎沒有官方支持。對岸甚至試圖加以限制。中國網絡空間管理局本周剛宣布一項為期一個月的行動，要根除過度色情、深度造假和傳播「錯誤價值觀」的短影片。

TikTok 泰國 泰勒絲

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