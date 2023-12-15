杭州小三女童畫男女親親 母憂會早戀嗎 引3萬條評論

小學三年級女生畫出一男一女在親親，嚇壞了媽媽。（取材自潮新聞）

浙江省杭州一名小學三年級女生畫了一幅一男一女在親親的畫，媽媽看到後瞬間焦慮且感嘆連連：「救命！我的女兒才三年級為什麽會畫這些東西啊！我好擔心她會早戀啊！」這個媽媽將自己的困擾發到網上，短短幾天就收獲近3萬條留言評論。

潮新聞報導，參與討論的家長很多，有不少家長曬出自己孩子的作品。有網友覺得孩子可能就是畫著玩，「我小時候也這樣，畫得比這個還過分。」也有網友認為，這很正常，女孩對兩性的關注會比較早。「不需要焦慮，我女兒八歲，不久之前才問過我，她說她不想結婚但是想拍婚紗照，我就說『沒關係寶貝，不結婚也可以照的哦』。」

很多網友還分享自己的經歷，「我三年級就開始看言情小說，天天幻想偶像劇，不妨礙在河南 考上985，母胎單身到20歲」、「我聽閨密說，她兒子六年級班裡有女同學寫『言情小說』，還用來賺錢，一塊錢傳閱一次」、「女孩子很早熟，我兒子五年級被表白，說的話那叫一個肉麻。」有網友建議這位媽媽心平氣和地和女兒聊聊，問問她為什麽要畫這幅畫。

事後媽媽特意回覆網友：「問過了，笑嘻嘻地問的，女兒說是因為看著別人畫所以自己也想畫。」知道緣由後，她心裡的石頭終於落地了。

「這種畫肯定有，不僅畫，還偷偷地寫小說，我女兒就寫過言情小說。」有小學班主任說。小學五六年級，會有一點性意識，會畫相關內容也挺正常，「倒不一定是早戀，就是一種萌動。」

對於性意識、早戀等話題，杭州拱墅區教育研究院心理研究員、市級青春健康教育師羅芳老師說，關於兩性話題，態度越科學，孩子們越不會有好奇心。