我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州考成績比疫情前好 數學進步較多

發電廠電線故障 紐約、新澤西大停電 多人受困

杭州小三女童畫男女親親 母憂會早戀嗎 引3萬條評論

中國新聞組／北京15日電
小學三年級女生畫出一男一女在親親，嚇壞了媽媽。（取材自潮新聞）
小學三年級女生畫出一男一女在親親，嚇壞了媽媽。（取材自潮新聞）

浙江省杭州一名小學三年級女生畫了一幅一男一女在親親的畫，媽媽看到後瞬間焦慮且感嘆連連：「救命！我的女兒才三年級為什麽會畫這些東西啊！我好擔心她會早戀啊！」這個媽媽將自己的困擾發到網上，短短幾天就收獲近3萬條留言評論。

潮新聞報導，參與討論的家長很多，有不少家長曬出自己孩子的作品。有網友覺得孩子可能就是畫著玩，「我小時候也這樣，畫得比這個還過分。」也有網友認為，這很正常，女孩對兩性的關注會比較早。「不需要焦慮，我女兒八歲，不久之前才問過我，她說她不想結婚但是想拍婚紗照，我就說『沒關係寶貝，不結婚也可以照的哦』。」

很多網友還分享自己的經歷，「我三年級就開始看言情小說，天天幻想偶像劇，不妨礙在河南考上985，母胎單身到20歲」、「我聽閨密說，她兒子六年級班裡有女同學寫『言情小說』，還用來賺錢，一塊錢傳閱一次」、「女孩子很早熟，我兒子五年級被表白，說的話那叫一個肉麻。」有網友建議這位媽媽心平氣和地和女兒聊聊，問問她為什麽要畫這幅畫。

事後媽媽特意回覆網友：「問過了，笑嘻嘻地問的，女兒說是因為看著別人畫所以自己也想畫。」知道緣由後，她心裡的石頭終於落地了。

「這種畫肯定有，不僅畫，還偷偷地寫小說，我女兒就寫過言情小說。」有小學班主任說。小學五六年級，會有一點性意識，會畫相關內容也挺正常，「倒不一定是早戀，就是一種萌動。」

對於性意識、早戀等話題，杭州拱墅區教育研究院心理研究員、市級青春健康教育師羅芳老師說，關於兩性話題，態度越科學，孩子們越不會有好奇心。

河南

上一則

上海一咖啡店推出青椒拿鐵 網友：喝完還能拿回家炒蛋炒肉絲

延伸閱讀

婦產科名醫多次出軌 小三傳裸照給小四宣示主權

婦產科名醫多次出軌 小三傳裸照給小四宣示主權
台婦科名醫爆離譜婚外情 小三傳裸照向小四宣示主權

台婦科名醫爆離譜婚外情 小三傳裸照向小四宣示主權
因細故打架 小三男童狠摔女童5次 踩背害口鼻流血

因細故打架 小三男童狠摔女童5次 踩背害口鼻流血
人夫同時劈腿3女 小三還讚「愈粗魯我愈喜歡」妻怒提告

人夫同時劈腿3女 小三還讚「愈粗魯我愈喜歡」妻怒提告

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

2023-12-08 06:07
白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

2023-12-14 08:41
中國外交部領事司的官方微信號「領事直通車」8日再度發布訊息稱，中國將全面性自本月11日起到明年底止，即為期超過一年的時間，將赴中的簽證費用降低四分之一，按現行費用的75%標準收取簽證費。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。（新華社）

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

2023-12-08 13:12

超人氣

更多 >
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔
新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增

新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增