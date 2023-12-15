北京地鐵車廂脫鉤遭追撞 102人骨折 千人暴雪夜疏散

北京地鐵昌平線兩節車廂脫鉤。（取材自微博）

北京地鐵 昌平線於14日晚間發生重大事故，有車廂在西二旗站至生命科學園站區間行駛過程中脫鉤「斷成兩半」，據央視新聞15日引述北京交通委通報調查結果，事故原因是下雪天軌滑，煞車系統失靈，兩輛列車發生追撞，現場處置工作已基本結束，共有515人送醫院檢查，其中骨折102人，無人員死亡。北京地鐵稱是接觸軌無電造成，並兩度道歉。

12月14日19时许，北京地铁昌平线列车最后两节与前车在西二旗至生命科学园区段发生车厢分离情况。19时许，北京地铁官方微博通报称，“昌平线因车辆故障，两节车厢发生分离”。截至20时40分，还在进行人员疏散，疏散乘客陆续到达西二旗站。 pic.twitter.com/0Z7uVTcEpZ — lily valley (@lilyval15187063) 2023年12月14日

目前北京地鐵事發路段正在進行人員疏散，現場準備保暖及救助物品。(取材自北京青年報)

據北京市交通委通報，12月14日18時57分，北京地鐵昌平線西二旗至生命科學園上行區間，兩輛列車發生追撞事故，造成部分乘客受傷。14日23時許，人員轉運完畢，現場處置工作基本結束，共有515人送醫院檢查，其中骨折102人，無人員死亡。 截至今晨6時，423人已離院，25人留院觀察，67人住院治療。

初步調查結果顯示，事故原因為雪天軌滑導致前車訊號降級，緊急制動（煞車）停車，後車因所在區段位於下坡地段，雪天導致列車滑行，未能有效制動（煞車），造成與前車追尾 （追撞）。

北京地鐵車廂分離的畫面。(取材自新黃河)

北京地鐵昌平線兩節車廂脫鉤。（取材自微博）

據南方都市報報導，昨晚6時50分左右，北京地鐵昌平線西二旗站與生命科學園站之間的北行線發生事故，乘客稱聽到前方一聲巨響，隨後列車「帶有很強烈的衝擊感」並停止，車廂內乘客較多，多人因衝擊力摔倒，有人受傷，有人驚叫「車廂斷開了」，很多乘客在地上找手機，部分乘客打電話報警。

由於車廂內停電，有乘客說，「我就被壓在下面了，黑暗中大家都在喊，還好旁邊人把我拉起來了。」另一名乘客稱，地鐵「被後面那輛車撞了」，有乘客骨折、頭破血流，有人被拋飛。

據網傳視頻，兩節出事列車從中間斷開，斷裂處嚴重損壞，鐵皮扯開，兩端相距10多米，有人正在路軌上爬行，有人站在雪地裡等待救援，也有人躺在車廂裡哀號，還有兒童在車廂裡哭鬧，有乘客拿破窗器敲開玻璃透氣。由於當時正值地鐵輸運尖峰時段，地鐵幾乎滿載，估計有千名乘客一度被困。

現場一片黑暗且正處於暴雪夜，北京地鐵隨即趕往救援，除引導乘客沿路軌步行數公里疏散，並逐一將傷者送醫。部分列車因此延誤，西二旗站封閉，搭不到地鐵的民眾擠爆巴士。

據每日經濟新聞報導，此事件造成30多名乘客受傷，現場已連夜疏散完畢，無人死亡。附近的北京大學國際醫院急診科工作人員表示，目前送來的多名受傷乘客都沒有生命危險，「最嚴重就是骨折」，有傷者被用輪椅送上救護車送來。

北京地鐵對此事件兩度道歉。昨發文稱對此事故深表歉意，將盡全力做好善後工作，並承擔相應治療恢復費用。今天清晨再發文致歉，並指昌平線維持朱辛莊站至昌平西山口站以及西二旗站至西土城站上下行區段正常運營。