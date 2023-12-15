寒潮席捲中國 30萬花棉襖被掃空、軍大衣賣成頂流

暴雪、寒潮極端天氣正襲擊大半個大陸。圖為天津市一名外送員身著禦寒裝備騎行。（新華社）

中央氣象台15日6時繼續發布最高級別寒潮橙色預警，最強寒潮將席捲中國大部地區，-10℃線位於黃淮北部至秦嶺一帶；軍大衣、保暖褲和花棉襖已成防寒「頂流」，山東傳出30萬件花棉襖被掃空，訂單多到踩壞十台縫紉機，「頂流」軍大衣也賣爆了。

新京報報導，受寒潮影響，預計12月15日8時至12月17日8時，內蒙古中部、東北地區東區、華北大部、黃淮東區、江淮大部、江南、西南地區東區、華南等地氣溫將下降8～12℃，華北、黃淮北部等地的部分地區最低氣溫將接近或達到歷史同期極值。

觀察者網報導，寒潮主力軍將在15日開始南下，大城市中合肥、南京17日最高氣溫都將歸零，上海、杭州、南昌、長沙、貴陽等地最低氣溫都將是下半年來首次跌至0℃或跌破0℃。

據了解，軍大衣、保暖褲和花棉襖已成了部分電商 平台平台的防寒「頂流」，北京商報報導，本周以來，軍大衣相關關鍵詞搜索量同比增長21倍。

「最近訂單多到縫紉機都踩壞了十多台」，山東淄川服裝城金鑫魚服飾商行負責人董維明沒想到，突如其來的寒潮讓公司30萬件花棉襖庫存被一掃而空，很多消費者把軍大衣、花棉襖當成羽絨服平替來消費。「就在幾天前，一名來自濰坊的主播，在電商平台下單的當天，直接雇人開來兩輛九米六的大掛車停在工廠門口『搶貨』。」董維明說。

據報導，淘寶方面數據顯示，近日浙江嘉興、江蘇常州、蘇州等多個羽絨服產銷量再創新高，爆款羽絨服增長超200%。與此同時，山東青島毛呢大衣產業帶、河北滄州棉服產業帶、河南 桑坡雪地靴產業銷量環比增幅明顯。