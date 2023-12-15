董明珠再批孟羽童只想賺錢 網酸：不為錢上班幹嘛？

董明珠曾非常看好孟羽童，稱她符合接班人條件。（取材自微博）

格力電器（Gree）董事長董明珠近日在格力電器2023屆大學生入職儀式中再提及孟羽童；她稱最初看中孟羽童勤奮，但是她只想著用格力平台自己當網紅。董明珠認為想著掙更多錢跟行屍走肉沒差別，「錢不應該是大學生的夢想」，但她這番言論卻引發網民批評「畫餅」，「不為了錢來上班幹啥」？

九派新聞報導，抖音 用戶「珍德士泥鴨」13日分享格力電器2023屆大學生入職儀式視頻，董明珠在談話中再度提及孟羽童。

董明珠稱當時在實習生節目中是看中孟羽童勤奮，選來做秘書，但是一個文都寫不出來。稱孟羽童只想著用格力平台自己當網紅，在公司中產生了不好的影響。

「大家覺得她也物有所值，在格力已經有了所謂的粉絲，但那有什麽用呢？只是今天掙得錢多一點而已。」董明珠說，只想著掙更多錢跟行屍走肉沒差別，錢不應該是大學生的夢想。

孟羽童離職後，董明珠認為當時的她只想當網紅。（取材自九派新聞）

1998年出生的孟羽童在2021年參加職場實境秀「初入職場的我們」脫穎而出，一度被稱要被培養成第二個董明珠。經過一年多後，傳出孟羽童從格力電器離職，引發猜測是否與工作壓力有關。

目前，孟羽童在小紅書 已有百萬粉絲，孟羽童在穿搭、職場知識、活動、攝影等內容之外，還有分享自己的學習備考日常。有業內人士分析，小紅書百萬級博主在平台算超級大V，月廣告收入約在10萬元-20萬元之間。

董明珠「錢不是大學生理想」的言論引發網民討論，不少網民認為普通人應先謀生再談夢想，「大學生不想賺錢，難道想著飛升嗎」、「沒錢餓死說什麼理想」、「畫餅的時代已經結束了」，更有網民認為董明珠在pua新進員工。