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設周海媚假靈堂蹭流量 殯葬人挨轟

中國新聞組／北京15日電
一名殯葬業者製作一條虛擬的「周海媚靈堂」影片，引發網民批評這種行為「不尊重逝者」。（取材自北京青年報）
一名殯葬業者製作一條虛擬的「周海媚靈堂」影片，引發網民批評這種行為「不尊重逝者」。（取材自北京青年報）

57歲港星周海媚病逝，網路流傳多張看似周海媚靈堂照，靈堂中有螢幕播放她昔日拍戲經典畫面，由於周海媚工作室及家人都未發布靈堂資訊，網友質疑靈堂照真實性。網民批評這種行為「不尊重逝者」。

北京青年報報導，某短視頻帳號近日發布一條「周海媚靈堂」視頻，該帳號簡介是「重慶殯葬專業畢業，資深殯葬人」。不少人信以為真，但也有眾多網民提出質疑，稱其「蹭流量」、「不尊重逝者」。之後，帳號所有者道歉，表示自己是周海媚粉絲，「讓大家誤解了！見諒！大家只是用不同的形式懷念而已。」對於這番說辭，網民並不買帳。14日下午2時許，該帳號設為私密帳號。

從流傳影片可見，照片中周海媚的遺照及棺木被鮮花簇擁，遺照使用工作室發布死訊時的照片，兩盞燈點在遺照的旁邊，周遭圍繞著鮮花；在靈堂還有大螢幕輪播著周海媚生前演出的角色畫面。原發布網民表示，這個靈堂的確不是周海媚的，自己只是一名粉絲，「昨天太感觸了無以言表，非常懷念，製作了一些鮮花懷念，有個朋友昨晚半夜還在給我發訊息，說心梗了一天，讓大家誤解了！見諒！大家只是用不同的形式懷念而已。」

但網民不接受他的說法，直指製作鮮花懷念可以理解，但製作棺木也是懷念嗎？網民更挖出原PO是殯葬業者，這些靈堂畫面、影片根本都是P圖的，更讓網友憤怒說「蹭熱度來宣傳自己的業務」、「周海媚過世也要被利用嗎」，批她不尊重亡者。

周海媚

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