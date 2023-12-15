澳洲打工月入4萬？ 上千人受騙

網傳去澳洲農場可月入近4萬，其實是詐編，此為示意圖。（路透資料照片）

近日網傳去澳洲 農場做採摘工、拉貨司機、看管員，可輕鬆拿到月薪稅後都不低於3萬元（人民幣，下同，約4216美元），還沒有學歷和年齡的限制。這其實是詐騙集團 手法，有上千人掉入陷阱。

檢察日報報導，今年3月，想找工作的江蘇南通市民老周在某短視頻平台看到一則出國務工的廣告，便留下聯繫方式。第二天，勞務公司工作人員李某便與老周取得聯繫，對方出示公司的營業執照等證件，還發送招工簡章。簡章上說澳洲、紐西蘭的農場在招搬運工、清潔工、別墅看管員等工作人員，每份工作月薪稅後都不低於3萬元。已經57歲的老周很心動，小李詳細詢問了老周的個人情況，為他推薦農場司機的工作，月薪3.8萬元。小李告訴老周，想要應聘這份工作需要交1.5萬元報名費。

據報導，如此輕鬆就能找到高薪工作，老周心裡有點不踏實，他把這事告訴朋友老趙，二人商量後決定一起去該勞務公司實地考察。勞務公司在一處高端寫字樓裡，二、三十個員工在緊張地忙碌著。見老周和老趙來拜訪，公司經理張某熱情地為二人答疑解惑，稱可先交納2000元報名費，等國外公司發來邀請函確定錄用後再交納1.3萬元尾款，這筆費用會在出國6個月後退還；如果國外公司未發邀請函，公司全額退還報名費，但已經發了邀請函，因顧客自身原因不能出國的，報名費不予退還。此外，張某還向二人展示公司的營業執照、勞務合同以及一些已經出國務工人員回訪的聊天紀錄、視頻等。看到公司如此靠譜，老周懸著的心踏實了，當場交了2000元報名費。

報導稱，五天後，偽造的國外公司的邀請函下來了，老周按要求交納了尾款，還提交了戶口本、銀行卡、護照等資料，滿心歡喜地在家等著出國。可老周左等右等都沒有消息，卻等來了民警的電話。民警告知老周，他遭遇了詐騙，和他一樣被騙的還有很多人。

經查，李某、張某等人在明知所成立的公司不具備相關出入境資質，也無能力幫助客戶辦理勞務簽證 的情況下，通過搜索引擎、短視頻平台投放廣告，由業務員利用話術以低門檻、高收入等內容吸引客戶，虛構交納報名費即可赴紐西蘭、澳洲等地務工。騙取客戶錢款後，以各種理由拖延，之後再以客戶自身原因為由拒不退還費用。

經初步查明，有三家公司以幫客戶辦理出國勞務為名，詐騙錢款1165萬元，涉及全國各地的1152名被害人。