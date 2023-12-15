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中國器捐修例 明訂國務院分配 醫務人員若參與買賣 終身禁業

中國新聞組／北京15日電
中國公布新的「人體器官捐贈及移植條例」，此為示意圖。（取材自北京周報）
中國公布新的「人體器官捐贈及移植條例」，此為示意圖。（取材自北京周報）

中國14日公布「人體器官捐贈及移植條例」（下稱「條例」），明年5月起實施。較2007年頒布的版本，此次明確遺體器官要透過國務院衛健部門的系統分配，醫務人員不得為來源不明的器官實施移植，也不得參與器官買賣，違者終身禁止其從事醫療衛生服務。同時將定期公布遺體器官捐獻和分配情況，接受社會監督。

香港文匯報報導，此次條例修訂，堅持自願、無償原則，依據民法典完善器官捐獻的條件和程序。規定患者的配偶、直系血親等親屬曾經捐獻遺體器官的，申請器官移植手術時，同等條件下優先排序。推動器官捐獻工作體系建設，加強器官捐獻組織網絡和協調員隊伍的建設和管理。

據報導，在完善器官獲取和分配制度方面，條例明確實行全流程管理。規定醫療機構遺體器官獲取應具備的條件和開展遺體器官獲取服務應當遵循的要求。細化獲取器官前的倫理審查要求，規定獲取遺體器官的見證程序。

報導稱，外界關注的器官移植手術費用收取問題，條例明確規定器官移植手術的收費範圍，對遺體器官獲取服務按照成本收費，要求制定收費原則和標準，不得收取或者變相收取所移植人體器官的費用。

條例加大處罰力度，嚴厲打擊器官捐獻和移植領域的違法行為，對醫務人員的行為嚴格規範。條例明確，醫務人員參與買賣人體器官或者從事與買賣人體器官有關活動的，終身禁止其從事醫療衞生服務；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

報導指出，違法犯罪問題條例明確，「組織他人出賣人體器官；未經本人同意獲取活體器官，或獲取未滿18歲公民的活體器官，或強迫、欺騙他人捐獻活體器官；違背本人生前意願獲取遺體器官，或者本人生前未表示同意捐獻其遺體器官，違反國家規定，違背其配偶、成年子女、父母意願獲取其遺體器官」，構成犯罪的，將依法追究刑事責任。

國務院 香港

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