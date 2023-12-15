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氣溫-10℃教室、宿舍沒供暖 陜中學生手腳被凍爛

中國新聞組／北京15日電
「孩子腳手都凍爛了」 陜西洛南家長稱一中學教室和宿舍都沒取暖設施。(取材自西部網-民生熱線網站)
「孩子腳手都凍爛了」 陜西洛南家長稱一中學教室和宿舍都沒取暖設施。(取材自西部網-民生熱線網站)

寒潮來襲，各地溫度跳水，陜西有學校被披露，教室、宿舍沒有取暖設施，導致學生「腳、手都凍爛了」；官方確認情况屬實，稱正在積極協調解決，該縣教育體育局接獲投訴後，承諾盡快完成學生宿舍的空調安裝工作。 

南方都市報報導，陝西省商洛市洛南縣第三初級中學的家長表示，孩子手腳在學校被凍爛。「冬季教室沒有任何取暖設施，學生晚自習回宿舍就是冷床睡覺……」該家長說，孩子在學校穿的是棉鞋，戴著棉手套，但是放假回家發現手、腳依然凍爛了。洛南縣目前白天氣溫在0℃以下，晚上低於零下10℃。

距洛南縣第三初級中學不遠的洛南縣柳林小學，亦被指稱無暖氣供應，而附近各住宅小區已經供暖十幾天，洛南縣柳林小學的暖氣設施還是冰涼，據悉該兩所學校都是2022年才正式投入使用。

洛南縣科技和教育體育局工作人員回應表示，洛南縣第三初級中學設計時採取地暖供熱方式，供暖面積24000平方米，但因學校門口拆遷未完成，熱力管網主管道未接通。而為保證學生人身安全，學生宿舍不得接入明線，以防漏電現象發生；考慮到熱水袋和保暖瓶質量不一，為防止學生燙傷，禁止學生使用熱水袋。

紅星新聞報導，針對家長反映的情況，洛南縣科技和教育體育局回應已要求學校對學生的凍傷情況進行了排查，也正在協助學校盡快完成學生宿舍的空調安裝工作。目前，洛南縣處於極端天氣中，學校也在停課狀態，工作人員表示，本周內剩餘幾天應該可以完成學生宿舍空調的安裝。

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