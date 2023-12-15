上海一咖啡店推出青椒拿鐵 網友：喝完還能拿回家炒蛋炒肉絲

青椒拿鐵。（取材自新民晚報）

中國的網紅飲料愈來愈「卷」。繼此前的陳醋咖啡 、醬香拿鐵和章魚拿鐵等，近日，上海一家咖啡店「創新」推出青椒拿鐵，直接用大青椒掏空代替咖啡杯裝滿拿鐵，一杯售價9.8元（人民幣，下同），吸引大批年輕人體驗打卡，反應兩極；有網友打趣說，喝完還能拿回家炒蛋炸肉絲，但也有不少人喝完就就把青椒扔了。

瀟湘晨報報導，從12月11日起，這家咖啡店推出的青椒拿鐵就開始在社交平台上走紅，熱度居高不下，售價一杯9.8元，商家的介紹是：「新鮮的青椒為器皿，喝上一口，有咖啡味有牛奶 味，還有青椒味。」外賣平台的銷量顯示為「半年售200+」。

報導指出，自從青椒拿鐵問世以來，就實現了以上海為中心，向全網的走紅；很多人都在關心，青椒拿鐵味道究竟如何？對此，上海的網友們有不同的評價。有人說「就是感覺把生抽換成了拿鐵，然後用青椒炒了一盤菜。青椒倒是嘎嘣脆，還甜滋滋的。」有人則覺得「喝起來有點小辣，推薦自己不喝，買給你的閨密喝。」

有網友分享認為是一次非常奇妙的體驗：「拿鐵做得中規中矩，沒啥不好也沒有特別驚艷，但是一口悶的我，喝到最後時，咀進幾口青椒口感，謔！奇妙！」青椒愛好者自然是狂喜，一些實用派的網友認為，9.8元的青椒拿鐵很實惠，和朋友一起買幾杯，回家還能做個青椒炒肉。

廣西有網分享還多了紅椒拿鐵。（取材自微博）

反對的聲音也有很多，有人認為商家這麽做會浪費食材，很多人喝完就把青椒扔了。還有網友表示：「可以迎合市場，但沒必要迎合菜市場。」