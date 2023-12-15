「光腿神器」從早穿到晚 江蘇女下肢水腫邁不開腿

微博上有不少愛美的年輕女生分享自己穿上光腿神器的經驗。（取材自微博）

近年許多愛美女性愛穿號稱兼具保暖、美腿和彈力襪功效的「光腿神器」。江蘇有一名26歲女營業員為緩解靜脈曲張，也買了光腿神器，除睡覺以外的時間，她從不脫下。但半個月後，她的下肢明顯水腫，重到邁不開腿，就診發現她的錯誤穿著反倒加重靜脈曲張。「警惕光腿神器這一美麗陷阱」等話題近日也隨著冷空氣到來而頻繁登上微博 熱搜。

極目新聞報導，被稱為「光腿神器」的裸色打底褲主打穿上後給人一種大冷天還光著腿的錯覺，電商 平台上隨處可見「你和氛圍感美女，只差一件光腿神器！」的廣告詞，還標註可以全方位立體瘦身，緊致雙腿。這使得光腿神器在多個電商平台的銷量十分可觀，部分品牌的銷售量超萬件。

有女生睡覺時也穿光腿神器。（取材自微博）

伴隨光腿神器的熱賣，網路上的各種吐槽也接踵而至，包括穿上後有過度緊繃感、壓迫感，甚至有人形容穿起來像被「裹了小腳」，不得不自己DIY改造才能使用。近期，「光腿神器的危害有多大」「警惕光腿神器這一美麗陷阱」等話題也頻繁登上熱搜。

長江航運總醫院日前就接診一個病例。26歲的蘇女士（化名）是位營業員，因工作需要長期久坐或久站，落下了下肢靜脈曲張的毛病，她聽說爆紅網路的光腿神器兼具保暖、美腿和彈力襪的功效，緩解靜脈曲張，她特地網購了好多條換著穿，除了睡覺，她從不脫下，直到半月後下肢明顯水腫，重到邁不開腿，她這才請假就診。

接診醫師洪振飛認為蘇女士是因為錯誤穿著所謂「光腿神器」，反倒加重靜脈曲張。洪振飛表示，醫用彈力襪屬於醫療器械，穿著時可實現從足踝到大腿壓力的梯度變化，進而幫助緩解靜脈曲張，而光腿神器並不存在梯度壓力，更無法對疾病有緩解作用。

光腿神器主打兼具保暖、美腿和彈力襪的功效。（取材自微博）

蘇女士有靜脈曲張，還穿著尺寸不適宜、追求緊繃感的光腿神器，人為導致足踝部的壓力過低，大腿壓力過高，抑制下肢靜脈血液和淋巴液正常回流，造成靜脈血流不暢，加劇部分血液淋巴液在下肢淤滯，這才出現並加重小腿水腫、下肢酸脹、沉重感等不適。

洪振飛叮囑蘇女士立即停止穿著該襪子，日常保持久站久坐時間不超過1小時，每1小時走動10至15分鐘，放鬆小腿以緩解病情進展，同時遵醫囑穿戴醫用彈力襪。如病情進一步加重，必要時還應積極配合醫師盡早進行手術干預。

洪振飛並指出，光腿神器不僅不能瘦腿，穿錯會引發足部、下肢血管、關節 、皮膚問題等累及全身多部位、組織的健康問題。正常情況下，人們的腳趾頭微往下彎曲，如果穿上比較緊的光腿神器類連褲襪，會加重腳趾頭向下彎曲的程度，造成腳趾頭與下、側面的鞋面過多、過重摩擦，進而出現胼胝體、甲床分離，甚至出現灰指甲、甲溝炎等病變。

光腿神器為追求修身及彈性，大多使用化纖材質，這些材質通常透氣性較差，長時間穿著可能導致皮炎、濕疹等皮膚病產生。洪振飛建應選擇適合的尺寸和材質，透氣性好的材質，避免皮膚潮濕不適感。尤其是有下肢血管疾病、皮膚敏感、消化不良、關節肌肉疾病、婦科疾病、肛周疾病等人群，在穿著光腿神器前最好由專業醫師評估健康狀況後再穿著。