寧德時代避挖角 「競業封印」涉百企業、踩雷就賠100萬

寧德時代有很嚴格的競業條款。（路透）

電動車 電池龍頭企業「寧德時代」是許多應屆畢業生心中的名牌，若能入職等於拿到新能源行業的通行證。但是近日寧德時代的競業協議被公開，競業限制企業名單多達100家，令求職者大呼離職後等於在這個行業的路直接被封印、堵死。若因競業限制被索賠，至少是100萬元（人民幣，下同）起跳。

新浪科技報導，近日，海辰儲能和寧德時代的競業限制糾紛案被公示，海辰儲能創始人吳祖鈺違反競業協議，並挖角寧德時代人才。仲裁委裁決吳祖鈺支付100萬元違約金。

2022年2月，因為9名寧德時代前員工加入蜂巢能源關聯公司，寧德時代也將蜂巢能源告上法庭。最後寧德時代收到蜂巢能源的和解款500萬元。

為什麼近年來寧德時代的競業限制糾紛案件變多？一位多年前從寧德時代離職的人士表示，業界都在挖寧德的人，他們的技術外流出去的也比較多，所以開始加大了競業限制。

一位拿到寧德時代offer的應屆畢業生十分擔憂，在不簽不能入職的條件下，他感覺被脅迫簽了一個定時炸彈。

在長達13頁的競業協議中，寧德時代列出50家競業限制企業名單，包括：力神、比亞迪、億緯鋰能、中航鋰電、長城汽車、威馬、理想、小鵬、蔚來等多家知名企業。而最新的限制企業名單已經增加到了100家，幾乎從上游的主機廠到下游的產業鏈都競業了。

報導指出，競業協議中規定，違約金為離職前12個月稅前總收入的5倍或100萬元，兩者取金額高者。這也意味著，只要從寧德時代離職，因為競業限制被索賠的話，至少是100萬元起。寧德時代的法務部門有專門人員做競業限制調查，之前還曾雇私家偵探調查離職員工動向。

一位寧德時代前員工表示，很多人還以為只有協議中的公司名單才在競業限制範圍，明顯是誤解了。目前中國一年有超過幾千家新成立的新能源公司，按照競業協議這些公司以及其股東投資 的其他公司都成為限制對象。

如何避免違反競業限制協議？前員工表示很難，「盡力避免到寧德時代競爭對手公司工作，無奈寧德時代競業限制範圍大到超越想像」。一位求職者認為，如果涉及競業協議建議慎重考慮，若真的離開寧德時代基本上就代表不留在這個行業了。