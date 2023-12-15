「爸媽微短劇上癮」 凌晨4點都不睡 還有人消費2萬元
「沒想到微短劇的受眾竟然是我爸。」網友小舒在社群平台發文求助稱，僅一頓飯工夫，父親就為看微短劇「激情充值」了200元（人民幣，下同，約28美元）。多位網友跟帖表示，他們的父母對微短劇上癮，凌晨4點都不睡；並為之投入高消費，甚至有人消費上萬元。而他們的父母起初多是被刷屏的短視頻所吸引，一旦點開，就被算法套牢，成為精準營銷對象。
上觀新聞報導，根據媒體觀察，在部分平台微短劇小程式付費解鎖新的劇集時，勾選了「預設開啟自動解鎖下一集」的選項，而這個選項常被忽略。受訪者父母中，有的2個月儲值4000元，有的消費總額高達上萬元。這些金額多由9.9元、39.9元的小額訂單組成，且小程式不定時下架，全額追回難度較高。
據報導，今年9月，網友小然收到銀行卡扣款39.9元的短信，但自己並未消費，詢問母親得知，扣款來自微短劇付費。「一查帳單發現，各種微短劇小程式扣費，數都數不清，今年少說花了七、八千！」
網友嘟嘟稱，父親「熬夜看到凌晨4點鐘，2個月充值4000元」，是「中毒」了，她因此和父親產生矛盾。
報導指出，瀏覽社群平台發現，至少50名網友曾交流過父母的微短劇訂單，1000元、5000元、2萬元…他們曬出的金額相當驚人。有網友曬帳單說，「怎麼勸啊」。
「一集只要0.9元而已」，老陳今年54歲，正經地「安利」微短劇，「一部80集的微短劇也就幾十元，不貴，花點錢增加知識面，了解新事物。」老陳的女兒卻不買帳，稱「這80集也就60分鐘長！」
據報導，業內人士指出，年輕人已經培養起為長視頻平台影視作品付費的習慣，很難為微短劇持續付費，而中老年人更願意為低門檻的線上娛樂付費。
報導指出，整理各視訊平台會員年費發現，如今，微短劇小程式價格普遍高於長影片平台。例如，騰訊錄影帶會員年費198元，愛奇藝258元，而碧海劇場抖音小程式年費392元，青禾劇場微信小程式365元。
在短視頻平台上只要點擊多次，相似內容就會被不斷推薦，短視頻APP一打開，就是大量微短劇視頻，而一旦進入小程序付費，則又會被微短劇投放公司精準捕捉，成為重點投放用戶。如此一來，就被演算法套牢。
微短劇發行人王小書表示，他所描繪的微短劇用戶畫像，一半用戶在45歲以上。女頻劇消費者多是中老年女性，喜歡虐戀和甜寵題材；男性使用者則較喜歡逆襲、贅君題材。
據報導，國家廣電總局已於2023年11月開始新一輪網路微短劇專案整治，短片平台也正在加大對第三方微微短劇小程式廣告投放和跳轉的治理。「希望規範起來。」小然說，「讓爸媽花錢也花得安心。」
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