我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

「爸媽微短劇上癮」 凌晨4點都不睡 還有人消費2萬元

中國新聞組／北京15日電
劇場小程式儲值頁面。(取材自上觀新聞)
劇場小程式儲值頁面。(取材自上觀新聞)

「沒想到微短劇的受眾竟然是我爸。」網友小舒在社群平台發文求助稱，僅一頓飯工夫，父親就為看微短劇「激情充值」了200元（人民幣，下同，約28美元）。多位網友跟帖表示，他們的父母對微短劇上癮，凌晨4點都不睡；並為之投入高消費，甚至有人消費上萬元。而他們的父母起初多是被刷屏的短視頻所吸引，一旦點開，就被算法套牢，成為精準營銷對象。

上觀新聞報導，根據媒體觀察，在部分平台微短劇小程式付費解鎖新的劇集時，勾選了「預設開啟自動解鎖下一集」的選項，而這個選項常被忽略。受訪者父母中，有的2個月儲值4000元，有的消費總額高達上萬元。這些金額多由9.9元、39.9元的小額訂單組成，且小程式不定時下架，全額追回難度較高。

據報導，今年9月，網友小然收到銀行卡扣款39.9元的短信，但自己並未消費，詢問母親得知，扣款來自微短劇付費。「一查帳單發現，各種微短劇小程式扣費，數都數不清，今年少說花了七、八千！」

網友嘟嘟稱，父親「熬夜看到凌晨4點鐘，2個月充值4000元」，是「中毒」了，她因此和父親產生矛盾。

報導指出，瀏覽社群平台發現，至少50名網友曾交流過父母的微短劇訂單，1000元、5000元、2萬元…他們曬出的金額相當驚人。有網友曬帳單說，「怎麼勸啊」。

「一集只要0.9元而已」，老陳今年54歲，正經地「安利」微短劇，「一部80集的微短劇也就幾十元，不貴，花點錢增加知識面，了解新事物。」老陳的女兒卻不買帳，稱「這80集也就60分鐘長！」

據報導，業內人士指出，年輕人已經培養起為長視頻平台影視作品付費的習慣，很難為微短劇持續付費，而中老年人更願意為低門檻的線上娛樂付費。

報導指出，整理各視訊平台會員年費發現，如今，微短劇小程式價格普遍高於長影片平台。例如，騰訊錄影帶會員年費198元，愛奇藝258元，而碧海劇場抖音小程式年費392元，青禾劇場微信小程式365元。

在短視頻平台上只要點擊多次，相似內容就會被不斷推薦，短視頻APP一打開，就是大量微短劇視頻，而一旦進入小程序付費，則又會被微短劇投放公司精準捕捉，成為重點投放用戶。如此一來，就被演算法套牢。

微短劇發行人王小書表示，他所描繪的微短劇用戶畫像，一半用戶在45歲以上。女頻劇消費者多是中老年女性，喜歡虐戀和甜寵題材；男性使用者則較喜歡逆襲、贅君題材。

據報導，國家廣電總局已於2023年11月開始新一輪網路微短劇專案整治，短片平台也正在加大對第三方微微短劇小程式廣告投放和跳轉的治理。「希望規範起來。」小然說，「讓爸媽花錢也花得安心。」

網友父母微短劇消費的微信帳單。(取材自上觀新聞/受訪者供圖)
網友父母微短劇消費的微信帳單。(取材自上觀新聞/受訪者供圖)

微信 抖音

上一則

北京地鐵遇「猛烈撞擊」 乘客困黑暗車廂40分、有人滿臉血

下一則

港消委會驗臘味 30款全高鈉 逾8成屬高糖

延伸閱讀

基督之家三家 周五聖誕晚會 歡迎參加

基督之家三家 周五聖誕晚會 歡迎參加
洛縣少女半夜被強姦 全家熟睡時嫌犯入侵

洛縣少女半夜被強姦 全家熟睡時嫌犯入侵
祕婚呂良偉 周海媚曝求婚細節 坦言沒註冊

祕婚呂良偉 周海媚曝求婚細節 坦言沒註冊
山東女赴浙江認親被拒？她稱「六親緣淺」已回養父母身邊

山東女赴浙江認親被拒？她稱「六親緣淺」已回養父母身邊

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

2023-12-08 06:07
白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

2023-12-14 08:41
中國外交部領事司的官方微信號「領事直通車」8日再度發布訊息稱，中國將全面性自本月11日起到明年底止，即為期超過一年的時間，將赴中的簽證費用降低四分之一，按現行費用的75%標準收取簽證費。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。（新華社）

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

2023-12-08 13:12

超人氣

更多 >
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任