「爸媽微短劇上癮」 凌晨4點都不睡 還有人消費2萬元

劇場小程式儲值頁面。(取材自上觀新聞)

「沒想到微短劇的受眾竟然是我爸。」網友小舒在社群平台發文求助稱，僅一頓飯工夫，父親就為看微短劇「激情充值」了200元（人民幣，下同，約28美元）。多位網友跟帖表示，他們的父母對微短劇上癮，凌晨4點都不睡；並為之投入高消費，甚至有人消費上萬元。而他們的父母起初多是被刷屏的短視頻所吸引，一旦點開，就被算法套牢，成為精準營銷對象。

上觀新聞報導，根據媒體觀察，在部分平台微短劇小程式付費解鎖新的劇集時，勾選了「預設開啟自動解鎖下一集」的選項，而這個選項常被忽略。受訪者父母中，有的2個月儲值4000元，有的消費總額高達上萬元。這些金額多由9.9元、39.9元的小額訂單組成，且小程式不定時下架，全額追回難度較高。

據報導，今年9月，網友小然收到銀行卡扣款39.9元的短信，但自己並未消費，詢問母親得知，扣款來自微短劇付費。「一查帳單發現，各種微短劇小程式扣費，數都數不清，今年少說花了七、八千！」

網友嘟嘟稱，父親「熬夜看到凌晨4點鐘，2個月充值4000元」，是「中毒」了，她因此和父親產生矛盾。

報導指出，瀏覽社群平台發現，至少50名網友曾交流過父母的微短劇訂單，1000元、5000元、2萬元…他們曬出的金額相當驚人。有網友曬帳單說，「怎麼勸啊」。

「一集只要0.9元而已」，老陳今年54歲，正經地「安利」微短劇，「一部80集的微短劇也就幾十元，不貴，花點錢增加知識面，了解新事物。」老陳的女兒卻不買帳，稱「這80集也就60分鐘長！」

據報導，業內人士指出，年輕人已經培養起為長視頻平台影視作品付費的習慣，很難為微短劇持續付費，而中老年人更願意為低門檻的線上娛樂付費。

報導指出，整理各視訊平台會員年費發現，如今，微短劇小程式價格普遍高於長影片平台。例如，騰訊錄影帶會員年費198元，愛奇藝258元，而碧海劇場抖音 小程式年費392元，青禾劇場微信 小程式365元。

在短視頻平台上只要點擊多次，相似內容就會被不斷推薦，短視頻APP一打開，就是大量微短劇視頻，而一旦進入小程序付費，則又會被微短劇投放公司精準捕捉，成為重點投放用戶。如此一來，就被演算法套牢。

微短劇發行人王小書表示，他所描繪的微短劇用戶畫像，一半用戶在45歲以上。女頻劇消費者多是中老年女性，喜歡虐戀和甜寵題材；男性使用者則較喜歡逆襲、贅君題材。