「最冷時刻來了」華北暴雪、寒潮…4預警齊發 北京召全民掃雪

北京13日再次迎來大雪天氣，不少遊客前往故宮遊玩賞雪，工作人員忙著努力鏟雪清道。(新華社)

新一輪大範圍雨雪寒潮天氣來勢洶洶，北京、河北等多個省市區的部分地區13日遭遇大到暴雪侵襲。中央氣象台13日持續發布暴雪、寒潮、冰凍、大風四預警，其中，冰凍預警距上次發布已時隔十年。當局預告華北、黃淮強降雪落區高度重疊，日降雪量具有一定極端性，累計雪量將達近10年來同期最高，最低氣溫將接近或跌破歷史同期極值。

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香港 文匯報報導，自12日夜間開始，新一輪寒潮天氣過程上線，預計一直到16日將陸續給中國大部分地區帶來雨雪、降溫，氣溫將普遍下降8-12℃，局地降幅超14℃。

中央氣象台預計，13日20時至14日20時，內蒙古河套地區、陜西北部和中部以及秦嶺東部、山西南部、湖北西北部、河南 中西部、河北中南部、北京西南部、山東北部和西部、遼寧東北部等地部分地區有大到暴雪。

北京已向各社會單位和全體市民發出倡議書，號召全民參與義務掃雪鏟冰，不少市民紛紛自願加入掃雪隊伍。

冰凍黃色預警的發布標準為預計未來24小時3個以上省（區、市）部分地區將出現冰凍天氣。預計在本輪過程中，陜西中南部到山西南部以及河南、山東的部分地區會出現凍雨。

民眾湧入故宮賞雪。(記者陳政錄／攝影)

報導指出，北京市於12日22時升級發布暴雪橙色預警信號：預計13日早晨至15日上午，將出現大雪到暴雪。此前，北京已發布寒潮藍色預警和道路結冰黃色預警。

為保障師生的安全和健康，北京市教育委員會決定自13日起，採取學生臨時居家學習措施，範圍為全市所有中小學、幼兒園、中等職業學校。北京市應急管理局還倡導市民錯峰上下班、彈性辦公。

為了應對下雪天氣疏運，北京公交集團重點線路早晚高峰時段相應延長，全天增加600部，增發1320車次。北京地鐵 13日所轄線路提前30分鐘進入早高峰，最大運力投放延長1小時，截至13日下午2點，共計加開臨客174列，同時13日晚高峰最大運力投放延長1小時，預計加開臨客56列。