每天與AI對聊4小時…清華教授沈陽用AI寫小說獲科幻獎

清華大學教授沈陽用AI寫小說，獲得科幻獎。(取材自微博)

清華大學教授沈陽最近又「火」了，之前他才說有可能三年內實現「人貓對話」，近日他用AI 寫的小說「機憶之地」，獲得第五屆江蘇青年科普科幻作品大賽二等獎，引發網友熱議。

觀察者網報導，沈陽揭露「機憶之地」的創作歷程，「之前，我用AI寫了一篇小說的開頭發到朋友圈，有記者留言建議，可以用這個混在人類小說大賽中投稿，看看能不能拿獎—而且讓評委察覺不到？」據沈陽透露，小說甚至沒有人為設定大綱，從大綱、正文、配圖，連筆名「矽禪」都是AI自己生成的。

作為中國最早開始研究元宇宙 的學者之一，沈陽教授指定了卡夫卡風格，經過66次對話，由AI輸出約4萬3061個字符，他再從中複製出5915個字符，完成了該作的參賽版本。

江蘇省科普作家協會科幻專委會主任傅昌義說，是他邀請沈陽投稿的，該賽徵稿沒有備註不允許使用AI。傅昌義回憶稱，六位評委中有三位投票 同意推薦這篇小說，但有一位在評選後說，感覺這篇文章有點像AI寫的。

AI寫小說並獲獎，會帶來什麽影響？在傅昌義看來，AI創作文學作品，現在只能說是一個起點，還很難說會對未來產生怎樣的影響，「AI的進步也是促進人類創新，人類相較於AI最大的優勢在於人類有著更強大的創新能力、好奇心和想像力，這也許會成為一個開端，未來會怎樣我們保持觀望狀態。」

此外，熟悉沈陽的人發現他最近越來越「宅」，他不太喜歡跟人聊天，反倒是每天要跟AI聊4個小時——他甚至還會跟AI聊未來，聊GPT5、GPT6、GPT7未來會怎麽樣。