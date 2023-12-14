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黑龍江冥紙商被查封? 官方：排查安全隱患、不搞封建迷信

中國新聞組／北京14日電
經營冥紙商店的王先生提供的現場圖片。（取材自紅星新聞）
經營冥紙商店的王先生提供的現場圖片。（取材自紅星新聞）

黑龍江省佳木斯市樺南縣冥紙商家近日傳出商店、倉庫和生產車間被官方查封，貨物也被沒收。這些商家提供的圖片顯示，倉庫被貼著封條，大量沒收的冥紙堆積在樺南縣市場監管局院內。該縣12345市民服務熱線回覆稱：「市場監管局說這是按照政府要求排查安全隱患，不能搞封建迷信，有冥紙的很多家都已經沒收了」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，經營冥紙商店的王先生表示，樺南縣從本月初開始查封轄區內的冥紙經營機構，目前主要查封了幾家大型批發商的店鋪和倉庫，有的商家倉庫儲量很大，要拉三、四天才拉完。目前沒收的幾家倉庫貨值就能達到上百萬人民幣（約13.9萬美元）。

市場監管局的工作人員告訴商家，此前黑龍江肇州縣一冥紙倉庫發生火災，當地為了消除安全隱患才進行了此次查封和沒收。

王先生說，他自己經營的店和倉庫只是被貼了封條，還沒來得及沒收。目前，被沒收的大量冥紙都堆放在市場監理局院內。王先生提供的影片顯示，一場地堆放著大量黃紙，有大型鏟車推著紙堆。

報導指出，樺南縣一冥紙倉庫經營者趙先生也表示，他家除了有倉庫還有一台加工設備，加工的冥紙供應周邊鄉鎮，是一家人的生計來源。但從12月1日前後，自己家的倉庫就被查封，存貨被沒收。除了沒收，也許還有罰款，目前處罰結果還沒出來。

王先生表示，依照要求，除了沒收還有處以貨值的1倍到3倍罰款，導致被查封的商家不敢如實報告存貨價值。罰款的依據是2020年當地頒布的「佳木斯市文明祭祀條例」，其中規定，生產、販賣封建迷信祭祀用品的，由市場監督管理部門會同民政部門予以沒收，可以並處生產、銷售金額1倍以上3倍以下罰款。

據報導，該縣官方網站有著過去兩年多次進行殯葬祭祀用品清理整治工作的紀錄，王先生稱，他知道這份「條例」，先前也有相關部門告知不能銷售，但沒有查封和沒收，經營還能繼續。

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