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零下幾度嚴寒 山西臨汾凌晨2點赫見排隊人龍 竟為了繳瓦斯費

中國新聞組／北京14日電
網友發布排隊影片，山西臨汾市民凌晨2點多就忍著零下幾度的嚴寒排隊等待繳費。（影片截圖）
網友發布排隊影片，山西臨汾市民凌晨2點多就忍著零下幾度的嚴寒排隊等待繳費。（影片截圖）

多位網友近日發影片稱，山西省臨汾市一家天然氣收費站每天早上8點30分營業，但卻有許多人凌晨2點多就忍著零下幾度的嚴寒排隊等待繳費。

上游新聞報導，該收費站為臨汾市城燃天然氣有限公司（下稱城燃公司）堯都區營業部，尚未實現線上繳費。排隊人潮多為繳納暖氣費並申領「煤改氣」補貼的村民，也有部分繳交瓦斯費的小區住戶，但兩類用戶沒有分開隊伍和窗口繳費。

報導指出，一位受訪者稱，此前半個月內，她和家人4次排隊兩三個小時都未能成功繳費，現燃氣費已用盡，只能每日點外賣或用電磁爐做飯。

公開資料顯示，今年城燃公司「煤改氣」補貼用戶1萬5617戶，涉及五個鄉鎮，53個村，約占堯都區全區「煤改氣」用戶的三分之一。

據報導，城燃公司工作人員回應稱，目前堯都區營業點已經沒有凌晨排隊的現象，此前只有這一家受理繳費，現在共設6個站點辦理補貼和繳費。堯都區住建局也表示，排隊繳費的人數明顯下降，城燃公司已在村民群裡提醒「煤改氣」用戶錯峰繳費。因城燃公司未更換物聯表，還不能實現網路繳費。

「去城燃公司繳瓦斯費，都是排隊領補貼的人。」一位急需瓦斯煮飯的居民李玲（化名）透露，她居住的社區距離城燃公司堯都區營業部約10公里，是物業指定的唯一一個能繳瓦斯費的站點；因煮飯使用的瓦斯快要用完，她和家人在11月底到12月初曾4次前去繳費，每次都無功而返。

李玲回憶，最接近繳費成功的一次，是下一個就輪到她了，距離下午5點下班還有10分鐘，本以為能交上，但工作人員提前下班，對方面對她的詢問態度惡劣：「不要那麼多事。要是嫌交不上就早點來排隊，人家凌晨來的都有。」

報導稱，自2019年起，每到11月-12月，就有當地居民在網路上反映排長隊交費難的問題。人民網領導留言板去年11月的一條建言顯示，「每逢秋冬季節，堯都區周邊使用燃氣取暖的村莊老百姓就必須要凌晨3點多、4點起床，去城北溝上村的城燃天然氣公司營業大廳排隊交費，還經常排不上號，耽誤很長時間辦不了事。建議增加網上交費渠道。」

堯都區住建局相關人士表示，開始取暖的半個月左右時間，每年都會遇到排長隊的現象，因為大家都會集中到這個時間交費，「老百姓的想法是，我越早繳了費，越早把這個補貼領到自己手裡面最保險了。」

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