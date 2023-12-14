演唱會最好別帶相機? 舞台激光損壞鏡頭 廣州觀眾索賠被拒

歌手郁可唯演唱會中，有觀眾反映稱舞台激光（雷射）損壞了其相機。（取材自橙柿互動）

廣州幾名網友發帖稱，他們觀看歌手郁可唯的演唱會時，照相機的鏡頭被舞台激光（雷射）照射受損，有人鏡頭出現紫點，有人的相機畫面出現白線，希望演唱會場館方賠付但被拒。從網友提供視頻看來，應該是攝像頭cmos感光元件被舞台激光直接照射導致損壞。話題衝上微博 熱搜，不少網民批「演唱會都會提醒不能帶相機，因為激光會打壞cmos，這是常識」。

據橙柿互動報導，幾位網友發帖稱其照相機的鏡頭被舞台激光照射受損，事後找了主辦方警察那邊負責人說演唱會禁止攜帶相機，只能按條例來，如果不同意可以去法院申請發起訴訟。

演唱會場館方工作人員昨（13日）回覆稱，演出前有在公眾號等帖文中進行過提示，手機及相機需注意防止激光照射，會損壞元件，演出期間攝像設備的損壞，場館不會賠付。

相關話題詞13日衝上熱搜榜。有人好奇這種情況下怎麽辦？「本來開開心心去看演唱會的... 這下好了，咋辦呢」「emm~用了激光的演唱會，鏡頭被打到了損壞讓賠，不用激光，又要說舞美簡陋」「提前說了的話應該就不怪人家了吧？」「所以這種情況售後賠嗎？」「相機重啟會不會恢復？」

也有很多網友曬出門票並科普：演唱會應該都有提醒不能帶，激光會打壞cmos，這應該是常識：「入場須知都寫了不讓帶，為啥要帶呢」「這點常識都沒有，建議不要買相機了，更不要帶去演唱會了。」「其實手機也會損傷，大家注意。」「這個是誰都不會賠吧，演唱會用激光多正常，而且激光會損害相機等設備。」

據報導，激光顏色艷麗，方向性極強，給人一種視覺衝擊感，但是如果你拿手機、相機直接對著它們拍攝，用不了多久就會發現攝像頭輕則出現光斑。只出現一道白線還算好的，如果相機在錄製視頻時長時間、多次被激光掃射，可能會損壞更多的傳感器單元，打開攝像頭會呈現出模糊、斑點甚至花屏的情況，並且這種損壞不可逆，重則直接報廢。