董宇輝小作文風波 文案團隊惹怒董粉重創東方甄選

董宇輝新穎的帶貨直播形式，為他和東方甄選帶來大量關注。（取材自微博）

東方甄選知名銷售主播董宇輝「小作文」事件近日多次登上抖音 熱搜，13日又攻占微博 熱搜，港股13日收盤時，東方甄選股價大跌12.96%，一天市值蒸發超40億（港元，下同，約5.12億美元）。董宇輝的粉絲被文案團隊「惹怒」了，公開「叫板」東方甄選官方。

來源：YouTube

觀察者網報導，董宇輝的粉絲們湧入友商直播間，源於東方甄選近期的「內鬥」。

東方甄選的官方帳號在近期「吉林之行」視頻評論區中提到了「文案出自誰手」話題。「每一次小作文製作，都是主播在鏡頭前，背後是文案創作團隊、拍攝團隊、剪輯團隊的小夥伴們，大家協作才有了一篇篇專場的小作文。」後續評論又提到，「大多確實是文案團隊寫的。」

部分董宇輝的粉絲湧入高途的直播間，刷屏「趕快把董宇輝挖過來」。（視頻截圖）

部分董宇輝的粉絲認為文案團隊的這番言論是在否認董宇輝為東方甄選做出的貢獻，於是湧入高途的直播間，刷屏「趕快把董宇輝挖過來」。高途佳品的直播間其往常三四位數的在線人數直接突破1萬人。傳達的信息很清晰，粉絲們試圖通過湧入高途的直播間倒逼東方甄選「正視」董宇輝的作用。

去年年底，隨著董宇輝直播時間的減少，出現了董宇輝要單飛傳聞。當時恰逢CEO 孫東旭、CFO尹強減持，東方甄選當時在5個工作日裡下跌了24%。董宇輝在2月16日直播時回應否認，東方甄選的股價似也止跌回升。

「小作文」事件再一次顯示了董宇輝對東方甄選的影響有多大。12月9日，東方甄選在抖音平台的帳號粉絲數為3115.9萬，事件發酵後掉粉10萬。而13日港股收盤，東方甄選大跌12.96%，報27.2港元，市值蒸發超40億港元。

對於「小作文」引發的風波，董宇輝13日凌晨千字回應：「不是公司的本意，也不是粉絲的本意，不想喧賓奪主，不願過多回應。」

他介紹了東方甄選的小作文創作模式，一是董宇輝本人創作，如西安場，內蒙場。二是董宇輝提供思路和建議，小編創作，雙方討論修改。三是小編自主創作小作文，董宇輝極少改動或不改動。最新的吉林場小作文屬於第三種情況：「小編寫的和我們一開始提的思路不同。」

董宇輝還提到最初創業初衷--發展農業，抵制「飯圈」行為以及汙名化任何人，同時呼籲理性發言。他自稱還很年輕幼稚，大家多批評，多提意見。最後感謝了俞敏洪、孫東旭兩位老闆以及公司同事。