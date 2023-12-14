我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周海媚生前無配偶、膝下無子女 巨額遺產繼承者曝光

沒簽到大谷翔平怪舊金山「高犯罪率」？巨人CEO回應了

董宇輝小作文風波 文案團隊惹怒董粉重創東方甄選

中國新聞組／北京14日電
董宇輝新穎的帶貨直播形式，為他和東方甄選帶來大量關注。（取材自微博）
董宇輝新穎的帶貨直播形式，為他和東方甄選帶來大量關注。（取材自微博）

東方甄選知名銷售主播董宇輝「小作文」事件近日多次登上抖音熱搜，13日又攻占微博熱搜，港股13日收盤時，東方甄選股價大跌12.96%，一天市值蒸發超40億（港元，下同，約5.12億美元）。董宇輝的粉絲被文案團隊「惹怒」了，公開「叫板」東方甄選官方。

來源：YouTube

觀察者網報導，董宇輝的粉絲們湧入友商直播間，源於東方甄選近期的「內鬥」。

東方甄選的官方帳號在近期「吉林之行」視頻評論區中提到了「文案出自誰手」話題。「每一次小作文製作，都是主播在鏡頭前，背後是文案創作團隊、拍攝團隊、剪輯團隊的小夥伴們，大家協作才有了一篇篇專場的小作文。」後續評論又提到，「大多確實是文案團隊寫的。」

部分董宇輝的粉絲湧入高途的直播間，刷屏「趕快把董宇輝挖過來」。（視頻截圖）
部分董宇輝的粉絲湧入高途的直播間，刷屏「趕快把董宇輝挖過來」。（視頻截圖）

部分董宇輝的粉絲認為文案團隊的這番言論是在否認董宇輝為東方甄選做出的貢獻，於是湧入高途的直播間，刷屏「趕快把董宇輝挖過來」。高途佳品的直播間其往常三四位數的在線人數直接突破1萬人。傳達的信息很清晰，粉絲們試圖通過湧入高途的直播間倒逼東方甄選「正視」董宇輝的作用。

去年年底，隨著董宇輝直播時間的減少，出現了董宇輝要單飛傳聞。當時恰逢CEO孫東旭、CFO尹強減持，東方甄選當時在5個工作日裡下跌了24%。董宇輝在2月16日直播時回應否認，東方甄選的股價似也止跌回升。

「小作文」事件再一次顯示了董宇輝對東方甄選的影響有多大。12月9日，東方甄選在抖音平台的帳號粉絲數為3115.9萬，事件發酵後掉粉10萬。而13日港股收盤，東方甄選大跌12.96%，報27.2港元，市值蒸發超40億港元。

對於「小作文」引發的風波，董宇輝13日凌晨千字回應：「不是公司的本意，也不是粉絲的本意，不想喧賓奪主，不願過多回應。」

他介紹了東方甄選的小作文創作模式，一是董宇輝本人創作，如西安場，內蒙場。二是董宇輝提供思路和建議，小編創作，雙方討論修改。三是小編自主創作小作文，董宇輝極少改動或不改動。最新的吉林場小作文屬於第三種情況：「小編寫的和我們一開始提的思路不同。」

董宇輝還提到最初創業初衷--發展農業，抵制「飯圈」行為以及汙名化任何人，同時呼籲理性發言。他自稱還很年輕幼稚，大家多批評，多提意見。最後感謝了俞敏洪、孫東旭兩位老闆以及公司同事。

抖音 微博 CEO

上一則

長春高空拋磚奪命 失業男判死、不上訴 死者姊怒轟無悔意

下一則

貪汙23億逃美20年 中最大銀行貪汙案宣判 前行長認罪囚終身

延伸閱讀

胚胎無心跳 肯州婦仍續爭墮胎權

胚胎無心跳 肯州婦仍續爭墮胎權
XR虛擬拍攝 華青團隊藝術創作

XR虛擬拍攝 華青團隊藝術創作
華爾街紛紛成立碳交易團隊 迎接上兆美元碳抵換市場

華爾街紛紛成立碳交易團隊 迎接上兆美元碳抵換市場
醫藥百科／肝移植成功 2瀕死患者活回來

醫藥百科／肝移植成功 2瀕死患者活回來

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

2023-12-08 06:07
白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
中國外交部領事司的官方微信號「領事直通車」8日再度發布訊息稱，中國將全面性自本月11日起到明年底止，即為期超過一年的時間，將赴中的簽證費用降低四分之一，按現行費用的75%標準收取簽證費。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。（新華社）

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

2023-12-08 13:12

超人氣

更多 >
周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光

周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光
周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光
醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥

醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥
華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見
周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世

周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世