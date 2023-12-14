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「年薪20萬上海大齡女想找30萬碩士男」讓3個大V吵起來

中國新聞組／北京14日電
結婚證示意圖。（取材自中國經濟周刊）
結婚證示意圖。（取材自中國經濟周刊）

近來，網上出現熱門話題「年薪20萬上海大齡女青年擇偶，想找30萬碩士男」，為此，自媒體人盧克文、政治學者儲殷和前環球時報總編輯胡錫進三個「大V」為了這一話題激辯，並闡述了自己的擇偶觀。

騰訊新聞報導，盧克文認為，「女方太天真，這個層次的男方只看顏值、身高、個性」；儲殷認為，「中年男是看重門當戶對的，不光看臉」；胡錫進則稱，「他倆說的都不全對，不要執著於郎才女貌，也不要只盯著門當戶對，緣分到了就大膽走向婚姻」。

胡錫進在微博稱，盧克文的觀點代表了大多數年輕人對婚姻的第一層嚮往：郎才女貌，有成就的男人應當配一個漂亮的妻子，反之亦然，這是中國歷朝歷代父權社會對美滿婚姻最表層的理想主義定義，「盧克文推崇先看臉盤，然後看身段的『飢渴男』擇偶觀」。  

據報導，胡錫進表示，儲殷比盧克文大五歲，已是典型的「油膩男」，因此他的觀點進入了中國人婚戀觀的第二層，它就是「門當戶對」，「婚姻不光是兩個年輕人的事，還經常會把兩個家庭攪到一起」。儲殷強調找老婆不是挑小姐，在婚戀觀上確實比盧克文「更成熟」，只是他的成熟是不能讓很多年輕人相信並且接受的。

胡錫進稱，生活中雖然有郎才女貌、門當戶對種種支配性觀念，但促成一門實際婚姻的還有一隻看不見的手，它就是命運，或者稱之為緣分，「接受命運的安排，大膽一些走向婚姻，遇到不和諧的事情盡量以達觀的的態度加以化解，這比執著於郎才女貌或門當戶對，不停尋覓要重要得多」。

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