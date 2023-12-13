中國整治天價彩禮 禁藉婚索財

中國去年全國結婚登記數為683.3萬對，再創新低，更只有2013年1347萬對的五成左右。（新華社）

中國因高價「彩禮」（聘金）引發的糾紛不斷，甚至導致許多年輕人因此不願結婚。為整治這項陋習，最高人民法院11日發布「關於審理涉彩禮糾紛案件適用法律問題的規定」，明確禁止藉婚姻索取財物。該規定並提出，一方以聘金為名、藉婚姻索取財物，另一方請求返還，法院應予支持。

近年不時傳出新人結婚時，女方家長要求高額聘金，因而引發紛爭。

新華社報導，某縣村民稱，兩、三年前聘金一般是十多萬元（人民幣，下同），如今不少是20萬元起跳。

山西日前傳出，一名「80後」男子透過相親認識女友，兩人交往八、九個月後準備結婚。男子按女方要求給了18.8萬元的聘金，男子稱這金額在當地是正常行情，「彩禮18萬8是當地的正常行情，我們那叫『大包』」；「18萬8我自己有16萬8的積蓄，還有2萬是找朋友借的」。

不料兩人即將結婚前，女方要求必須再給3萬元，雙方吵了一架，男子索性退婚，把錢拿去旅行。此事件引起網友關注，不少人都支持男子的決定。

央視新聞指出，聘金作為中國婚嫁領域的傳統習俗，但近年來聘金數額持續走高，糾紛案件數量上升，甚至出現因聘金返還問題引發的刑事案件。

官方在今年2月曾發布文件，要求中共 黨員幹部帶頭示範，治理高價聘金、大操大辦等問題。

最高人民法院近日草擬前述「規定」，禁止藉婚姻索取財物。對於已給付的聘金，也明確三類情況可要求返還，包括未辦理結婚登記、已辦理結婚登記但未共同生活，及聘金給付導致給付人生活困難等。

前述「規定」還明確三類情形給付的財物，不屬彩禮：一、婚約一方在節日、生日等有特殊紀念意義時點給付的價值不大的禮物、禮金；二、婚約一方為表達或者增進感情的消費性支出；三、其他價值不大的財物。