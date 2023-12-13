「再禁，房企恐資金斷鏈」 多地限跌令鬆綁、樓盤降價

多地建案降價銷售，顯示官方有意鬆綁限跌令。(取材自俠客島)

中國官方此前為避免建商降價過快造成房市波動加劇而祭出限跌令，蘇州市某建案之前以八折價格銷售，年底前再降為七五折，引起已購屋主不滿而投訴官方，但蘇州市住房與城鄉建設局回應稱是市場經濟。顯示官方有意鬆綁限跌令，包括蘇州、南京及深圳等多地都有類似情形，有利建商年底大降價出清餘屋回籠資金。

澎湃新聞報導，過去官方對於房市大幅降價求售十分敏感，11月下旬就曾傳出，成都東部新區「保利中糧湖光錦雲」項目因售價大幅調降達四成以上，被當地官方以「價格波動過大，涉嫌擾亂房地產 市場正常秩序」為由，不允其辦理網簽備案，形同無法進行交易。

今年10月，廣東惠州也有一處樓盤建商打五折銷售，在遭投訴也被官方勒令停業整頓。

易居研究院研究總監嚴躍進指出，官方之所以對降價敏感，是因價格過快下跌會導致兩個問題：一是會導致市場預期變差；另一方面可能導致已購房的屋主難以接受，集體抗議和退房等問題。

每日經濟新聞指出，去年，「限跌令」是不少三、四線城市的重要樓市調控措施之一。但經過一年市場盤整過後，調控措施已因勢而出現變化。

每經記者以購房者身分向蘇州市高新區住建局反映，一位工作人員表示，樓盤銷售的房源本身屬於商品，如果不允許開發商降價促銷，有可能導致企業資金鏈斷裂，項目出現爛尾樓 的風險。

報導稱，常熟「愛情溪岸」項目早前開盤售價為每平方米人民幣1.4萬元，但今年9月底交屋後，開發商就以各種名義低價出售，目前均價已經腰斬降至人民幣至7000多元。