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碧桂園董事集體降薪自救 年薪最高由300萬降至12萬

中國新聞組／北京13日電
碧桂園負債龐大引發關注，董事局主席楊惠妍稱會砸鍋賣鐵支持公司。右圖為工人走過碧桂園建築工地。(路透)
碧桂園負債龐大引發關注，董事局主席楊惠妍稱會砸鍋賣鐵支持公司。右圖為工人走過碧桂園建築工地。(路透)

深陷債務危機的地產商碧桂園董事長楊惠妍日前表示，「家族肯定會砸鍋賣鐵支持公司」。如今碧桂園發布公告，公司董事集體降薪，執行董事楊惠妍、莫斌、楊子瑩及非執行董事陳翀年薪分別為37萬元、300萬元、200萬元、37萬元，調整後4人的年薪均降為12萬元(人民幣，1.6萬美元)。

每日經濟新聞報導，目前，碧桂園正積極採取自救措施，盡力開源節流、削減支出，集中資源保交付。碧桂園集團近兩年對高階主管薪酬進行了多次調整，至2023年高階主管薪酬較2021年下降86%，這些高階主管包括公司總部副總裁、職能中心總經理及以上高階主管、區域總裁。

碧桂園已取消所有高階主管配車，確有工作需要時透過申請公務派車或使用自有車等方式實現車輛費用集約管控、成本降低，對於包含原高階主管配車在內的所有集團公車，透過內部公開競標與對外工抵化債等措施進行資產盤活。此外，包括高階主管體檢報銷、高階主管免費食堂等待遇亦均予取消。

報導指出，今年前11個月，碧桂園集團已累計交付房屋約50萬套，累計交付面積6043萬平方米，涉及31個省，240個城市。其中，山東、山西、江蘇、安徽、廣西部分工程提前交付，河北、湖北、湖南部分工程全部交付完畢。

楊惠妍透露，未來12個月，交付挑戰將進入深水區，2024年碧桂園交付量預計超過40萬套，數量仍然龐大，「保交付是非常艱難、但也非常重要的一項工作，希望大家嚴陣以待，高度重視，做好前置規劃」。

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