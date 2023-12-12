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碧桂園高管「集體降薪」自救 楊惠妍月薪降至1萬人民幣

記者林宸誼／即時報導
碧桂園董事局主席楊惠妍。（取材自界面新聞）
碧桂園董事局主席楊惠妍。（取材自界面新聞）

日前表示會「砸鍋賣鐵支持公司」的碧桂園董事局主席楊惠妍，連同公司3名董事莫斌、楊子瑩、陳翀，宣布自願降薪。降薪後統一調整為年薪人民幣12萬元，也就是月薪僅人民幣1萬元（1404美元）。

第一財經日報報導，楊惠妍為碧桂園現任董事局主席、莫斌是集團總裁，二人調薪前年薪分別為人民幣37萬和300萬元。

值得一提的是，除了楊惠妍，這次主動降薪的楊子瑩及陳翀，均為碧桂園創始人楊國強家族成員，楊子瑩是楊惠妍的妹妹，陳翀是楊惠妍的丈夫。

其中楊惠妍及丈夫陳翀，年度薪酬由人民幣37萬元降67%，至僅人民幣12萬元；楊國強三女、楊惠妍的妹妹楊子瑩，年薪由人民幣200萬元減94%，至人民幣12萬元；總裁兼執行董事莫斌，則由年薪人民幣300萬元減96%，至人民幣12萬元，上述調整11月起生效。

碧桂園表示，2023年，集團盡最大努力，按歸零原則削減行政費用開銷，非必要不支出，剛性支出透過整合集約等方式盡量縮減，2023年比2021年大幅降低近60%。

碧桂園還表示，目前公司已取消所有高管配車，確有工作需要時透過申請公務派車或使用自有車等方式，實現車輛費用集約管控、成本降低。

對於包含原高管配車在內的所有集團公車，透過內部公開競拍與對外工抵化債等措施進行資產盤活。此外，包括高管體檢報銷、高管免費食堂等待遇也均予取消。

大陸國家統計局的數據顯示，去年全大陸城鎮非私營單位就業人員年平均工資為 人民幣11萬4,029 元，廣東省城鎮非私營單位就業人員平均工資為人民幣12萬4,916 元。換句話說，碧桂園4名董事的薪資基本向社會平均工資看齊。

這並非碧桂園高層首次降薪。近兩年碧桂園多次調整高層薪酬，至 2023 年高層薪酬較 2021 年驟降86%，這些高層包括公司總部副總裁、職能中心總經理及以上高層、區域總裁。

碧桂園還傳出組織架構大調整，把14 個區域公司合併成7個新區域：河北、北京併為華北區域；山東、蘇北併為魯蘇區域；西北、陝西併為中西區域；安徽、浙江併為浙皖區域；江西、福建併為贛閩區域；雲南、四川併為川滇區域；廣西、江中併為江中區域。

碧桂園人士證實傳聞屬實。該人士說，在當前行業形勢下，調整旨在進一步提升組織與業務的適配度，推動管理扁平高效，可用資源協同互補，優秀人才人盡其能，全力實現「保交屋」目標。

碧桂園 就業

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