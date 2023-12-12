我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

18歲華生闖柯瑞宅 被控嚴重非法侵入 開庭未現身

周海媚病歷外洩 曝急救前冒屍斑 北京衛健委喊查

中國年輕人逃離北上廣？有房東被迫降1500人民幣才找到房客

記者林宸誼／即時報導
中國房地產降溫，一線城市租屋市場也受到拖累，儘管不少房東主動降租，仍乏人問津。上海周浦康橋一帶，有房子掛在中介平台3個月，租金降了人民幣1500元才租了出去。（新華社）
中國房地產降溫，一線城市租屋市場也受到拖累，儘管不少房東主動降租，仍乏人問津。上海周浦康橋一帶，有房子掛在中介平台3個月，租金降了人民幣1500元才租了出去。（新華社）

中國房地產降溫，一線城市租屋市場也受到拖累，儘管不少房東主動降租，仍乏人問津。上海周浦康橋一帶，有房子掛在中介平台3個月，租金降了人民幣1500元（211美元）才租了出去。

分析指出，租金下滑主要是出租房源增多，加上大量年輕人為節約生活成本選擇逃離北上廣所致，預計有關趨勢仍將持續。

中國一線城市房租跳水，日前登上百度熱搜榜第一。新周刊報導，網路上有不少房東在吐苦水，怎麼房子掛牌時間越來越長，有人來問、無人來租？與此同時，找房子的人們發現，現在租房的價格可談空間很大，有的房東聽說租客要搬走，甚至主動降租。

貝殼研究院最新數據顯示，今年第3季末，全中國40個重點城市的房租指數與上季相比降了0.99%，年減0.66%。40個城市中，有30個房租都在跌。

在北上廣三座大城，廣州、北京房租第3季比第2季，分別降了1.32%、1.28%，其中上海降得最狠，達到2.12%。

唐先生將朝陽區立水橋的兩居室（擁有兩間臥室的戶型）於11月20日掛上仲介平台，有十幾位租客諮詢、2位實地看房，還沒有成交。上架3天候，唐先生的月租金預期已經從人民幣6,800元降至6,300元。

實際上，畢業季租賃高峰之後，北京租房市場開始進入淡季，出現庫存房源增加、新增需求不足、租金下跌、成交週期變長、市場活躍度下降等特徵。不只北京，四個一線城市均有類似情況。

仲介寧檬的房源主要位於上海周浦康橋一帶，她舉例稱，之前手頭有一個月租人民幣8,500元的單房，社區位置很好，離地鐵七八百公尺，周邊配套都很成熟，租客講價到人民幣7,500元，要求換家電，房東沒答應，結果房子硬生生掛了3個月，降價到人民幣7,000元才租了出去。

租金跳水，房源出租速度卻持續放緩。對比疫情前，各城市租賃房源成交周期仍處於較高位水平，今年1至10月，深圳與廣州超過兩個月，上海超過1.5個月，北京接近1.5個月。

而在2019年，1至10月四個城市的房源成交周期均在40天內，其中上海房源成交周期在1個月左右。

租賃市場遇冷，很大原因來自於售轉租的房源增加。從近一年看，深圳、北京、廣州、上海樓價下跌分別達到2.29%、3.23%、5.13%、9.5%。由於樓價持續走低，房東不想「賤賣」就轉為租賃，讓可供出租的房源增多。

據貝殼研究院，截至今年三季度末，北京、上海、廣州的租賃庫存房源，分別年增18.7%、23.6%和16.4%。

從需求側來看，一線城市的租客正在減少。人口大數據顯示，2022年末，北上廣深同時出現常住人口的下降，其中深圳常住人口為1,766.18萬人，較2021年減少1.98萬人，出現建市以來首次負增長。

此外，大學畢業生是一個龐大的群體，今年中國高校畢業生達到1,158萬人，但就業率卻出現下滑，且一線城市的吸引力下降，二三線城市和中西部地區的吸引力上升。在經濟壓力加大的背景下，更多人為節約生活成本選擇逃離北上廣，進一步衝擊租賃市場。

租金 房東 租客

上一則

碧桂園高管「集體降薪」自救 楊惠妍月薪降至1萬人民幣

延伸閱讀

周海媚病歷外洩 曝急救前冒屍斑 北京衛健委喊查

周海媚病歷外洩 曝急救前冒屍斑 北京衛健委喊查
華北暴雪癱瘓北京交通 山西、遼寧上百高速路段封閉

華北暴雪癱瘓北京交通 山西、遼寧上百高速路段封閉
中人均可支配收入 上海7.9萬人民幣居冠 北京7.7萬居次

中人均可支配收入 上海7.9萬人民幣居冠 北京7.7萬居次
中國房市低迷經濟不振 一線城市也降租

中國房市低迷經濟不振 一線城市也降租

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

2023-12-08 06:07
白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
中國外交部領事司的官方微信號「領事直通車」8日再度發布訊息稱，中國將全面性自本月11日起到明年底止，即為期超過一年的時間，將赴中的簽證費用降低四分之一，按現行費用的75%標準收取簽證費。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。（新華社）

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

2023-12-08 13:12

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包