我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛校長挺過反猶風波獲留任 董事會：蓋伊已道歉了

18歲華生闖柯瑞宅 被控嚴重非法侵入 開庭未現身

杭州年輕人搶去老人食堂「蹭飯」12樣菜只要24元

中國新聞組／北京13日電
老年食堂內也有不少年輕人。（取材自杭州日報）
老年食堂內也有不少年輕人。（取材自杭州日報）

不同形式的老人食堂，近些年在杭州各社區出現，逐漸成為不少人解決一日三餐的選擇。而杭州一間老年食堂，到了飯點不僅有不少附近老人光顧，周圍年輕的上班族也愛來這裡「蹭飯」，有人甚至拿了12樣菜只要24元。

杭州日報報導，中午的11時左右，位於杭州拱頂區孔家埭社區的和畔餐廳就開始熱鬧起來，顧客們進門後熟練地拿起餐盤，開始選擇菜色。和大部分老人食堂不同的是，這裡採用的是自助取餐形式，顧客可以根據自己的喜好選擇菜餚，最後按重量計費，葷素同價都是28.8元/公斤。

圖為在餐廳內用餐的老人夫婦。（取材自杭州日報）
圖為在餐廳內用餐的老人夫婦。（取材自杭州日報）

食堂每餐會供應40多種菜餚，在取餐區觀察了一圈，基本上每個人的餐盤裡都至少會有七、八樣菜。和其他老人食堂一樣，和畔餐廳也有老年族群的優惠：60歲-79歲老人消費打8折，80歲-90歲打7折，90歲以上5折…拿完一盤菜，老人們的消費一般在15元左右。

住在附近的周阿姨已經是食堂的常客了。每天中午，她都會和老伴步行5分鐘來到這裡吃飯。他們拿了一大盤菜，打折後一共花了24元，落座後數了數一共有12種，算下來確實挺實惠。「這麼多菜，要是自己燒那很費工夫的，這邊價格不貴，味道也不錯，就來圖個方便。」周阿姨說。

雖然是老人食堂，但年輕人的身影也是不少的，這是杭州許多老年食堂如今的常態。平常懶得「開火倉」，外賣又容易吃厭，各種客觀條件疊加，老年食堂反倒成了當代年輕人眼裡的可靠選擇。

江西姑娘小邵在和畔餐廳附近一家公司上班。因為單位裡沒有食堂，所以如何解決午飯，是她和同事們時常要思考的問題。周邊的大小餐廳，小邵基本上都去嘗過。上個月，她經過這裡時看到新開了家食堂，便進來嘗了嘗，結果發現不錯。

「我們基本上每頓都在20元左右，這個價格在可接受範圍內，而且跟外賣比肯定更健康，能選擇的菜也多。」小邵和同事都覺得，來老年食堂解決中飯，性價比挺高。

圖為許阿姨提供的餐盤照片，裡面有10種左右的菜。（取材自杭州日報）
圖為許阿姨提供的餐盤照片，裡面有10種左右的菜。（取材自杭州日報）

上一則

奧斯卡撤「燈火闌珊」參選資格 任達華道歉：我的失誤

下一則

周海媚8段情史 認愛黎明、祕嫁呂良偉

延伸閱讀

台選舉最後決戰月 中間選票兵家必爭

台選舉最後決戰月 中間選票兵家必爭
紐約市府砸6億 提供失學青年職業培訓

紐約市府砸6億 提供失學青年職業培訓
中國掀「假裝存錢法」 有年輕人靠「幻想懷孕」存下數千元

中國掀「假裝存錢法」 有年輕人靠「幻想懷孕」存下數千元
國民黨內民調 20～29歲藍綠兩陣營打平

國民黨內民調 20～29歲藍綠兩陣營打平

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

2023-12-08 06:07
白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
中國外交部領事司的官方微信號「領事直通車」8日再度發布訊息稱，中國將全面性自本月11日起到明年底止，即為期超過一年的時間，將赴中的簽證費用降低四分之一，按現行費用的75%標準收取簽證費。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。（新華社）

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

2023-12-08 13:12

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜