杭州年輕人搶去老人食堂「蹭飯」12樣菜只要24元

老年食堂內也有不少年輕人。（取材自杭州日報）

不同形式的老人食堂，近些年在杭州各社區出現，逐漸成為不少人解決一日三餐的選擇。而杭州一間老年食堂，到了飯點不僅有不少附近老人光顧，周圍年輕的上班族也愛來這裡「蹭飯」，有人甚至拿了12樣菜只要24元。

杭州日報報導，中午的11時左右，位於杭州拱頂區孔家埭社區的和畔餐廳就開始熱鬧起來，顧客們進門後熟練地拿起餐盤，開始選擇菜色。和大部分老人食堂不同的是，這裡採用的是自助取餐形式，顧客可以根據自己的喜好選擇菜餚，最後按重量計費，葷素同價都是28.8元/公斤。

圖為在餐廳內用餐的老人夫婦。（取材自杭州日報）

食堂每餐會供應40多種菜餚，在取餐區觀察了一圈，基本上每個人的餐盤裡都至少會有七、八樣菜。和其他老人食堂一樣，和畔餐廳也有老年族群的優惠：60歲-79歲老人消費打8折，80歲-90歲打7折，90歲以上5折…拿完一盤菜，老人們的消費一般在15元左右。

住在附近的周阿姨已經是食堂的常客了。每天中午，她都會和老伴步行5分鐘來到這裡吃飯。他們拿了一大盤菜，打折後一共花了24元，落座後數了數一共有12種，算下來確實挺實惠。「這麼多菜，要是自己燒那很費工夫的，這邊價格不貴，味道也不錯，就來圖個方便。」周阿姨說。

雖然是老人食堂，但年輕人的身影也是不少的，這是杭州許多老年食堂如今的常態。平常懶得「開火倉」，外賣又容易吃厭，各種客觀條件疊加，老年食堂反倒成了當代年輕人眼裡的可靠選擇。

江西姑娘小邵在和畔餐廳附近一家公司上班。因為單位裡沒有食堂，所以如何解決午飯，是她和同事們時常要思考的問題。周邊的大小餐廳，小邵基本上都去嘗過。上個月，她經過這裡時看到新開了家食堂，便進來嘗了嘗，結果發現不錯。