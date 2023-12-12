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曾嘲笑南京大屠殺遭封殺 女網紅多年後復出又被禁

中國新聞組／北京12日電
網紅「陳一發兒」遭禁播。（取材自微博）
網紅「陳一發兒」遭禁播。（取材自微博）

短視頻平台「鬥魚」前主播「陳一發兒」，曾在2016年直播中公然調侃南京大屠殺、東三省淪陷等事件，2018年遭舉發，引起眾怒，遭到平台封殺。沒想到日前她轉戰「快手」直播，但沒想幾分鐘過後，直播間再被封禁。

綜合媒體報導，「陳一發兒」在2016直播時，曾將南京大屠殺、東三省淪陷等民族慘痛記憶，當作笑料。隨後有網友指出，她戲稱遊戲人物動作為「參拜靖國神社」，引起諸多網民不滿。

她當時，身穿睡衣，面帶微笑，雙手托腮調侃說：「東三省不保了，鴉片戰爭呀，南京大屠殺呀，日本刀好快呀……」不少網友評論指責女主播，「嬉皮笑臉拿國恥來笑」、「滿滿的負能量」

鬥魚曾發聲明稱，「將在永久關閉陳一發兒直播帳號的基礎上，徹底取消其直播間，並針對相關責任人給予嚴肅處理」。

近日，「陳一發兒」在另一平台「快手」直播間開播，但幾分鐘過後，直播間被封禁。據報導，「陳一發兒」8日在快手直播，當晚10時40分許，觀看人數逾10萬，點讚近5萬個；幾分鐘後，直播被封禁。

此前，她共發布8條短片，粉絲約4000人，目前該帳號已搜尋不到。

靖國神社 日本

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