浙江1地子女入小學 靠家長捐血、捐錢賺積分？當地回應

浙江武義縣規定新市民子女入小學採取積分制，其中家長可透過捐血獲得30分。圖為捐血示意圖。 （新華社）

孩子上小學還需要家長捐血或捐款給慈善機構？近日有網友發文稱，浙江金華武義縣一學校發布通知，稱外地戶籍人員如果孩子想在當地上小學，要按照積分制，除了居住年限越久分越高，還可以透過無償捐血、造血幹細胞採樣、參加志工服務、捐款給慈善機構的方式獲取，其中捐血每100ml得2分，最高可透過捐血得30分。

這則通知在網路上也引發關注。「孩子上小學還要贏取積分？」「難道武義縣實施的不是九年義務教育？」不少網友對此議論紛紛。還有的網友質疑當地是變相強制家長捐血、捐款。

縱覽新聞報導，武義公安微信 公眾號今年3月28日發布文章稱「武義縣新市民量化積分管理實施辦法（試行）」已於3月1日起實施。「辦法」規定，武義縣新市民子女義務教育階段入學積分依照「武義縣新市民量化積分管理賦分標準」來計算。

「賦分標準」中稱，積分由省級共性指標和武義縣個性指標兩項構成，省級共性指標包括年齡、文化程度、職業技能、繳納社保及居住時間5項，共100分。

武義縣個性指標賦分標準（加分項）包括居住狀況、創業狀況、投資 納稅、發明創造、公益服務、人才引進及表彰獎勵7項，共200分。其中在武義縣辦理「浙江省居住證」得5分，購買房產即得35分；創業情況共60分；投資納稅20分；發明創造20分；公益服務30分，包括無償捐血、捐獻人體器官（遺體、組織）、捐款給慈善機構、參加縣政府部門組織的純公益志工服務、參與社會治安防控相關活動等多項內容；人才引進15分；表揚獎勵15分。

據報導，武義縣行政服務中心「公安一窗通辦窗口」工作人員11日表示，網傳通知中的內容是片面的，義務捐血只是積分政策中公益服務的一小項，公益服務其實有30分，家長還可以通過參加其他公益活動獲得積分，除公益服務，還有納稅、發明創造等多種方式可以獲得積分。