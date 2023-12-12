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內蒙氣溫斷崖式下降 呼倫貝爾極寒凍出「-47.8℃」

中國新聞組／北京12日電
內蒙古多地迎來降溫降雪天氣。(中新網視頻截圖)
內蒙古多地迎來降溫降雪天氣。(中新網視頻截圖)

12月10日至12月11日，內蒙古多地迎來降溫降雪天氣，其中呼和浩特市、鄂爾多斯市局地遭遇暴雪。呼倫貝爾市氣溫更是呈現斷崖式下降，出現了零下47.8℃。在呼倫貝爾根河市滿歸鎮，街頭冰霧瀰漫，能見度不到50公尺。來往車輛緩慢行駛，行人全副武裝，帽簷、口罩、眉毛都結了冰霜。

據中新網、央視報導，10日至11日，內蒙古多地迎來降溫降雪天氣，其中呼和浩特市、鄂爾多斯市局地遭遇暴雪，最大降雪量出現在鄂爾多斯的準格爾旗龍口鎮，為11.6毫米；最大積雪深度出現在烏審旗，為9公分。

內蒙古呼倫貝爾市氣溫斷崖式下降。10日8時到11日8時，全市316個氣象監測站中有70個站最低氣溫達到零下40℃，屬「極寒」天氣。最低溫出現在陳巴爾虎旗特泥河試驗站，達到零下47.8℃。額爾古納市雪原上還出現日暈奇觀。

在呼倫貝爾根河市滿歸鎮，街頭冰霧瀰漫，能見度不到50公尺。李姓晨練者表示，天氣特別冷，他在運動期間無法停下來，停下來以後感覺人就被凍住了。

氣象部門提示，未來一周氣溫維持較低，呼倫貝爾市西部和中部有分布不均的小雪，市民需注意天氣變化，防寒保暖。

另據正觀新聞報導，河南鄭州10日寒潮來襲，在暴雪黃色預警及寒潮藍色預警影響下，市區飄起大雪，部分路段能見度不足50公尺。降雪、強風、低溫等惡劣天氣，影響教育教學活動，鄭州市教育局11日下發了關於極端惡劣天氣條件下臨時停課的通知。

低溫 鄭州 河南

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