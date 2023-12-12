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華北暴雪癱瘓北京交通 山西、遼寧上百高速路段封閉

中國新聞組／北京12日電
河南鄭州交警11日救援雪地受困的車輛。(中新社)
河南鄭州交警11日救援雪地受困的車輛。(中新社)

受強冷空氣影響，中國華北、黃淮地區10日夜間起迎來今冬首場大範圍降雪，山西、北京、河北、河南、遼寧等省普降大雪，交通大受影響；北京超過200條公車路線停駛，山西、遼寧等10餘省上百個高速路段封閉，首都機場取消航班62架次，河南鄭州百餘趟列車停運。

來源：中國新聞社

氣象台發布，10日起華北、黃淮及內蒙古中部偏南地區、陝西中北部等地出現中到大雪或雨夾雪，陝西中部、山西南部、河南北部等地部分地區出現暴雪，山西臨汾、河南鄭州等地局部地區降雪量超過20毫米。

北京迎來今年初雪，景觀雖美卻嚴重影響交通運行。全市昨有超過200條公車路線採取停駛，部分高鐵延誤，北京首都機場昨上午啟動定點除冰，仍有數十個航班取消；北京西站、西安北站開往鄭州、成都等方向的多趟列車停運，部分線路限速運行。

北京迎來全市性明顯降雪，早高峰時段交通指數達嚴重擁堵等級。 (中新社)
北京迎來全市性明顯降雪，早高峰時段交通指數達嚴重擁堵等級。 (中新社)

機場也受到影響，截至11日12時，北京首都國際機場當天計畫起降航班1100架次，已執行320架次，取消65架次。

「大雪帶來美景的同時，也為出行製造很多麻煩。」北京市民劉女士11日一早準備帶孩子去頤和園賞雪，最終因交通問題未能成行。

北京10日夜間降下今年入冬後的初雪，經一夜降雪，11日上午北京街頭已有明顯積雪。...
北京10日夜間降下今年入冬後的初雪，經一夜降雪，11日上午北京街頭已有明顯積雪。（中新社）

河南連續兩天暴雪，昨日省內47條高速公路交通管制，鄭州機場因為跑道結冰，一度影響航班升降，重要鐵路樞紐站的鄭州站至11日上午降雪量達14.2毫米，積雪深度超過10厘米。鄭州開往北京、濟南、蘭州、溫州、廈門等方向百餘趟列車停運。

山西昨日則發生嚴重交通事故，忻州一條高速公路約40輛車追尾，事故現場多車受損嚴重，新京報報導，目前已造成1人死亡6人受傷。

綜合媒體報導，截至11日中午，受降雪及路面結冰影響，北京、天津、河北、山西、內蒙古、黑龍江、山東、河南、陝西、甘肅、青海、新疆境內134個路段封閉，河北多條高速站口關閉，其中石家莊、衡水、邢台、邯鄲轄區因降雪，周邊所有高速上道口全部關閉。

除交通受阻，各地各部門也推出停課、錯峰出行等應對措施，河南鄭州所有初中、小學和幼兒園學生11日停課。河南安陽和新鄉宣布所有初中、小學和幼兒園學生11日停課。山東濟南倡議除保障城市正常運轉和便民服務崗位外，其他機關及企事業單位人員錯峰上下班。

據悉，大範圍雨雪天氣還將持續，氣象台預計13日至16日，中東部地區將再次出現大範圍雨雪和寒潮天氣。

11日一早，不少民眾就來到景山拍攝故宮雪景。（新華社）
11日一早，不少民眾就來到景山拍攝故宮雪景。（新華社）

河南 鄭州 甘肅

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