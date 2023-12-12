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「中國人禁入」日餐廳告示惹怒中客 報警了也不拆

記者楊德宜／綜合報導
一名中國男子不滿日本東京一家餐廳門口公告「中國人不得入內」，氣得報警。影片經PO上網，引起討論。（取材自微博）
一名中國男子不滿日本東京一家餐廳門口公告「中國人不得入內」，氣得報警。影片經PO上網，引起討論。（取材自微博）

一名中國男子日前在日本東京發現一家餐廳門口貼著公告寫「中國人不得入內」，進入店家詢問，老闆卻回以「中國人讓我惡心」，還要求他離開。他氣得報警直指這會是外交問題，但員警表示無可奈何，影片經PO上網，在多個社群平台轉分享，引起熱議。

一名中國男子不滿日本東京一家餐廳門口公告「中國人不得入內」，他進入店家詢問，老闆...
一名中國男子不滿日本東京一家餐廳門口公告「中國人不得入內」，他進入店家詢問，老闆卻回以「中國人讓我噁心」，還要求他離開。（取材自微博）
一名中國男子不滿日本東京一家餐廳門口公告「中國人不得入內」，氣得報警，但員警表示...
一名中國男子不滿日本東京一家餐廳門口公告「中國人不得入內」，氣得報警，但員警表示無可奈何，影片經PO上網，引起討論。（取材自微博）

日籍媒體人矢板明夫在臉書「矢板明夫俱樂部」表示，這影片遭到熱議。被擋的中國青年打電話報警，說店主涉嫌歧視中國人，還舉出日本的法律條文向警察據理力爭。警察表示，可以把青年的想法傳達給店家，但是，要不要把告示牌撤下來，那是店主的自由，警方無權干涉。後來，店主明確拒絕了青年的要求。

矢板明夫說，該青年向警察表示「已經發展成外交問題了」、「你知道每年有多少中國的觀光客來日本嗎？」但警察仍耐心地向青年認真解釋說「警察的權限有限、沒有辦法命令店主撤掉告示牌」。最後，青年丟下了一句「我們繼續關注這件事的今後發展」，然後悻悻而去。

矢板明夫表示，「首先，我要表明一下對這件事的態度。我堅決反對這家餐廳的店主對特定的族群使用歧視性的語言，認為應該予以譴責」。矢板明夫說，但他也理解日本警察的做法。僅僅是拒絕中國人入內，並沒有對被害者的生命財產構成威脅，侮辱性也並不是十分強烈。所以，這屬於民事訴訟的範圍，警察不方便介入。

矢板明夫表示，比如說，日本有很多店家，是拒絕男性、身上有刺青者、或者未成年者進入的。如果你不同意，可以提出民事訴訟、要求法院主持公道。這位青年刻意放大這種個別現象，近似無理取鬧。

矢板明夫表示，20年多前日本人普遍都非常喜歡中國。但是今天，對中國有負面印象的日本人，竟已達到八成。為什麼會出現這麼大的變化？「我想中國和中國人也要反思一下」。

日本 歧視 觀光

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