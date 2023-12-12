「河南人愛騙人」是玩笑 共青團質問楊丞琳「好笑嗎」？

楊丞琳鄭州演唱會說「河南人愛騙人」。（取材自微博）

針對在演唱會上公然稱「河南 人愛騙人」一事，楊丞琳 發文道歉了，但並未平息爭議。繼多部門介入後，河南共青團連發2條微博 ，質問楊丞琳「好笑嗎」？

來源：噓星聞

極目新聞報導，楊丞琳失言後，10日在微博發文，「我要為鄭州演唱會上那個冒犯並沒有禮貌的玩笑道歉，對不起。的確是我的不對，我非常願意也應該接受大家及時的指正和批評。再次跟因為我而受到困擾的人鄭重道歉。 」

當天下午，河南共青團連發2條微博回應：「你覺得這麼說很有趣嗎？」「但這是在跟誰開玩笑？又為了逗誰笑呢？好笑嗎？」河南共青團官博還在評論區再發文：自認為的「真話」往往就是隱藏在玩笑裡的。

河南共青團連發2條微博質問楊丞琳。(微博截圖)

據了解，出道23年的藝人楊丞琳已經不是第一次為自己的不當言論道歉。

根據中新網2007年4月4日消息，4月3日14時，楊丞琳在北京召開記者會，記者會上，楊丞琳就涉抗戰不當言論公開道歉。彼時，楊丞琳即將發表第三張專輯，現場媒體質疑這場發表會是危機公關。

其實，在更早前當時才18歲的楊丞琳在吳宗憲主持的節目中，說了一些不恰當的話，引起了中國歌迷的反感。

當時在新聞發布會現場首先播放了節目片段。節目中，主持人吳宗憲問楊丞琳抗日戰爭打了幾年，楊丞琳回答「不知道」；被告知正確答案後，她驚呼「8年而已？」旁邊立刻有嘉賓反問「8年還而已？」

事後，楊丞琳道歉，稱犯這個錯誤都是因為對歷史不熟悉。