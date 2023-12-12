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四川女離職退600個工作群 3.5小時才退完 網嘆：像贖身

中國新聞組／北京12日電
微博截圖
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近日四川南充唐女士曬了離職後一口氣退600多個工作群的視頻，並稱花3個半小時才退完所有群，迅速登上熱搜，引發網友熱議。對此，有網友表示，「這哪是離職，分明是贖身」。

來源：YouTube

綜合新民晚報、快科技報導，唐女士介紹，自己從事商場地產設計工作，每個商場有數百個店鋪，需逐個審核店鋪設計圖紙，因此累積了600多個群，每天要隨時回覆信息，神經一直緊繃著，離職後花3個半小時退完所有群，輕鬆了很多。

不少網友表示震驚，「我的好友都沒有那麽多」、「以為我的50多個群已經夠炸裂了」但也有網友表示，自己也有很多很多群。

有不少網友感嘆：「自從有了工作群，工作沒有黑白夜之分，沒有工作日和假期之分，隨時隨地都在工作，甚至聽到群裏發消息就害怕。」、「非常懷念以前沒有手機的歲月，工作的時候被綁在各種群裡，孩子上學也被綁在各種打卡群；到底手機是我們的工具，還是我們是手機的工具？有些事逝去了就再也回不來了。」

另據北京日報報導，「600個工作群」當然屬於極端個案，與當事人工作性質有很大關聯。但不知從何時起，微信裡的工作群就愈來愈多。公司新上一個項目，先建個群；單位新推一項工作，先拉個群；團隊執行一次任務，再分個小群出來……凡工作必設群，不設群似乎就不會工作了。

繁多的工作群讓不少「打工人」如鯁在喉，不僅在於自己隨時隨地都可能被@，更在於其已經成了一種「緊箍咒」，不論何時，只要微信提示音響起，便「心頭一緊」。各種通知不斷，各種「收到」刷屏，看起來很簡單，但螢幕背後往往有難言的緊張與焦慮。

報導稱，以工作為名的「時刻在線」，效果其實未必就好。例如，有專家就曾指出，一個人一周的最佳工作時間是50小時左右，當一周的工作時間達到90小時，所產生的結果和55小時幾乎一致。這也意味著，加班一定程度上空耗了時間，談何效率？

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