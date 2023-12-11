水有異味？皖省委書記當場喝一口 親民之舉反被酸作秀

省委書記韓俊在居民廚房接自來水喝，檢查水質。（安徽衛視截圖）

安徽省宿州市埇橋區有居民日前反映東城康居苑南區未通自來水，只能飲用地下水，水質差影響居民生活。安徽省委書記韓俊日前實地督導，並隨機走進兩戶居民家中，擰開水龍頭用玻璃杯接自來水，當場喝一口，檢查還有沒有異味。網友讚做法親民，也有人酸作秀。

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極目新聞報導，韓俊日前專程到宿州市信訪局接待信訪群眾，傾聽訴求，並赴埇橋區督導「民聲呼應」群眾反映事項辦理情況。

對於埇橋區東城康居苑南區居民反映只能飲用地下水，不僅水質差、水壓不夠還經常停水，嚴重影響居民生活。韓俊在接訪結束後，直奔該小區，實地督導群眾反映事項辦理情況。韓俊首先察看改造後的供水設施，看到了小區已經接通市政自來水，然後，隨機走進兩戶居民家中，與他們促膝交談，詳細詢問「水質怎麽樣」、「水壓夠不夠」、「還經常停水嗎」。並走進廚房，擰開水龍頭，用玻璃杯接了一杯自來水，當場喝了一口，檢查水還有沒有異味。

對此，網民有人點讚：「非常感動」、「省委書記都能這樣做，一些一線基層單位人員更要學習」，也有人酸：「為啥要現場喝，而不是取樣拿去化驗，用科學數據說話」、「不排除走秀的嫌疑」。