院士鞋掉渣出洋相？網友卻感動：捨不得穿氧化了

中國科學院院士，生物化學與分子生物學家王志珍在中央電視台錄製節目時，主持人發現，她腳上穿的鞋因為老化，在舞台上掉下不少黑渣。（影片截圖）

院士上節目出了「洋相」？近日，中國科學院院士，生物化學與分子生物學家王志珍在中央電視台錄製節目時，主持人發現，她腳上穿的鞋因為老化，在舞台上掉下不少黑渣。王院士自嘲出了「洋相」，但現場的觀眾紛紛感動鼓掌，很多網友看了節目後流下眼淚。

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王志珍日前參加央視節目「開講啦」時，主持人撒貝寧發現地板上不斷出現黑渣，原來，竟是主講嘉賓王志珍鞋底老化掉落的碎屑。滿頭白髮，一身樸素的衣著以及老化掉渣的鞋子，這就是王志珍院士呈現在公眾面前的一種形象。

北京晚報報導，參與電視節目好好打扮一番，穿上好衣服、好鞋是人之常情，國家對院士和科學家的生活待遇有著很好的保障，上中央電視台的節目，相信王院士這雙鞋還是特地找出來的。一雙掉渣的鞋，反映出王志珍院士簡樸節儉的生活習慣。

有網友感慨地表示：這哪裡是穿了好久的鞋子，分明就是買了很久捨不得穿。只是王院士沒想到，年久氧化的鞋子會掉渣。

王院士自嘲，除了這次「洋相」，她還曾經穿著兩隻不同的襪子去了實驗室，可見日常穿戴始終沒有牽扯她的注意力。

王院士說起自己的「洋相」，自信從容之間，讓觀眾深切感受到一個真正的科學家在乎的到底是什麼。現場的熱烈掌聲和網路上的刷屏留言，表達了對王志珍院士的敬佩。

默默耕耘、無私奉獻的科學家還有很多，生活儉樸、潛心科研的院士大有人在。例如「布鞋院士」遙感泰斗李小文、「背心院士」中國雷射陀螺奠基人高伯龍、時代楷模「布衣院士」盧永根，還有一件夾克穿30年的「鋼鐵院士」崔崑、一條褲子穿30年卻捐贈300萬元人民幣的「大款」院士沈世鑷，他們不講求個人物質享受，而是用自己的科學研究工作撐起了國家脊梁，生動地展示了何為科學家精神。