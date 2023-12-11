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廣東癌母盼見失蹤兒最後一面 「知他好就沒遺憾」

中國新聞組／北京11日電
利雪梅和失蹤兒子劉家柱先前的合照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）
利雪梅和失蹤兒子劉家柱先前的合照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

「家柱，媽媽的時間可能真的不多了，癌症已經擴散到了腦部，希望能見你一面。」12月9日，廣東河源的尋親媽媽利雪梅在社交平台吐露自己的心聲，她想找到自己失蹤8年的兒子劉家柱。

極目新聞報導，2015年9月26日，劉家柱在河源老家玩耍時與同伴一起離奇失蹤，一家人也踏上艱難尋子路。然而禍不單行，劉家柱的妹妹被查出患有自閉症，利雪梅又查出得了肺癌晚期。利雪梅說，自己的癌症已經轉移到腦部，她擔心自己時日無多，想見到兒子最後一面，「只要知道他好，我就會沒有遺憾了」。

利雪梅表示，劉家柱的膚色偏黑，單眼皮，身材瘦小，失蹤時大概1.1米左右，上門牙被蟲蛀過，左胸下肋骨處有個激光手術後留下的小疤痕，人中位置有個磕碰的斜著的小傷疤。當天上半身穿的是白色條紋短袖，下半身是青綠色短褲。

孩子父親跟著其他尋子家長一起到過北京、東北三省等地尋找，利雪梅則繼續打工支撐尋子的路費。

據報導，2022年5月，醫院診斷，利雪梅已經是肺癌晚期，「醫生當時說我只有三個月的時間了，費用很高，我選擇回家保守治療。」吃了半年的藥，癌症已經轉至腦部，利雪梅的後腦勺長出了兩個瘤子，這兩個瘤子不能開刀，「我現在就是等著日子了，最怕最後一面都見不上」。

利雪梅說，這段時間開始，時不時就會流鼻血，前兩日還咳血了，她擔心自己時日無多。到了這個時候，她最希望的，是能再見兒子一面。「知道他在世上好好地活著，就沒有任何遺憾了。」她說。

癌症

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