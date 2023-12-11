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河北富豪找回丟25年兒 擬拍成電影 盼王寶強演主角

中國新聞組／北京11日電
解克鋒(右)帶兒子回老家認親。（取材自極目新聞）
解克鋒(右)帶兒子回老家認親。（取材自極目新聞）

河北億萬富翁解克鋒尋親成功，終於找回丟失25年的兒子解清帥，相關話題引發熱議。近日，有製片人聯繫到解克鋒，稱想把他的故事拍成電影。該製片人表示，解爸爸希望王寶強來飾演自己，目前團隊正在和王寶強的經紀人聯繫。

據都市現場報導，該製片人表示會在全國範圍內尋找專業團隊製作，想通過電影來號召天下無拐，電影所得收益將捐贈給有需要的尋親人士。10日，記者聯繫到該製片人，對方證實以上說法，電影確實會拍，但現在不方便透露身分，需要等確定了聯合出品公司才可透露。

另外，解清帥首場直播取得了不凡成績，超過1700萬人觀看，粉絲暴漲六、七十萬。禮物滿屏飛，收入估計有6位數。他現在是妥妥的網紅了，對於未來的工作，他表示可能去老爹的公司，也可能做網紅幫助尋親。

另外，養家到底是不是買賣一方，或者說養父母和爺爺奶奶知不知情；這也是網友們議論最多的點。解老爹表示，不會原諒買賣人，此前還曾表述過要起訴。

畢竟太多人要求追責，希望嚴懲。但這不是解清帥想要看到的局面。解老爹表示，希望所有父母都找到孩子，並鼓勵被拐的孩子，大膽去採血。鼓勵家長，不要灰心喪氣，要堅持下去。

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