遭拐賣、領養、流浪…黑戶32年 成都男盼找回身分

30多歲的王平頭髮已白了大半。（取材自極目新聞）

四川成都男子王平，因為從小遭拐賣、兩度被領養，沒有身分證件，已經當了30多年的黑戶，連自己的實際年齡都不清楚，更別說知道親生父母或家鄉在何方。如今頭髮已白了大半的他，在好心人的協助下，資料被登錄進全國打拐DNA 資料庫，並提交給警方，盼能找到真實的身世，重新開始人生。

極目新聞報導，王平自述，自己幼年時被拐，後來從福利 院被領養，領養人去世後又再被他人收養。如今他的養父母早已過世，記憶中的福利院也查不到他的紀錄，因此身分問題一直「懸而未決」。為了養活自己，他擺過地攤、扛過水泥、在廚房幫忙，大部分時候居無定所。從某種程度上來說，他似乎是個「不存在的人」。

王平不確定自己到底哪一年出生，只隱約記得是1991年或1990年，目前住在成都市金牛區古柏社區一處只有十幾平方公尺的出租屋。

對於家鄉的記憶，王平稱，自己出生在廣西柳州，小時候家門口有桂圓樹，吃的食物有海鮮、香蕉、波羅蜜等偏南方的食物，某一天「吃了壞人的肉串和牛奶 ，醒來後就發現『在車上了』」。

1994年王平獲警方救援後被送往廣東省南海區福利院，2000年被一名海南跑船的男人領養至海南，然而同年冬天，養父因意外去世，他再度成為孤兒，也開啟他第一段流浪人生。2003年，他又被一名來自四川的女子領養，後來因與養母不和，他離家出走，到處打工維生。據他所知，那名養母在2006年過世了。

此後，王平流浪貴州、廣西、廣東、福建、江西等多個地方，也曾被警察逮捕，但最後都因為查不到身分而被釋放。王平2014年到了成都，跟隨一名王姓電梯維修師傅做學徒，師傅才給他取了現在的名字。

直到2018年，王平在成都遇到了經營百貨批發店的葉海龍。在得知王平的身世後，葉海龍提供他工作與幫忙找租屋，即使後來王平離職，兩人也保持聯絡。葉海龍還幫王平註冊了社群帳號，在網路上傳播王平尋找家人的消息。

王平回憶，自己流浪多年，被人騙過多次，生活困頓時也想過自殺。好在有葉海龍勸他，才放棄了輕生的念頭。除了葉海龍，還有一名志工在為王平東奔西走，讓他能成功在「寶貝回家」網站上登記自己的資訊。

「找到家人是我如今獲得身分的最好辦法。」王平已將經歷寫成自述資料，提交給成都金牛區警方。他也將大量血樣與DNA數據錄錄打拐DNA資料庫，嘗試進行比對尋找其生物學父母，但尚未有比對結果。

目前，王平能做的只有等待，他一直保持手機暢通，希望能等來喜訊，手機殼上寫著「諸事皆順」。