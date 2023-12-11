初一女孩支原體肺炎 媽怕誤功課不讓住院

在寧波大學附屬第一醫院外灘院區，到兒科門診就診的患兒仍很多。(取材自寧波晚報)

針對近期呼吸道感染情況，中國國家衛健委表示，兒科診療量增加的情況已得到一定緩解，但仍呼籲學生、教職員，不要帶病上課，防止將傳染病傳入學校。儘管官方苦口婆心，仍有家長置若罔聞。寧波晚報報導，有一名初一女孩肺葉都白了，醫師建議住院，媽媽竟以「耽誤功課」為由拒絕，表示吃兩天藥再看看，讓醫師直搖頭。

「不建議去上學，一定要住院了，孩子肺炎挺嚴重的。」寧波大學附屬第一醫院外灘院區，兒科主任醫生李志飛正叮囑一位陪女兒前來就診的家長。

「很多家長，尤其是媽媽們把孩子的學習看得實在太重了，哪怕孩子肺炎嚴重到需要住院，也不捨得請假。」李志飛嘆了口氣。

李志飛說，當天她接診了初一女孩小雲（化名）。小雲一周前開始低燒，體溫始終在38℃左右，確診為肺炎支原體 （肺炎黴漿菌 ）感染。小雲媽媽買了阿奇黴素，讓小雲吃了三天，但小雲的體溫仍在38℃左右，咳嗽一天比一天嚴重，時不時咳得整個人都恨不能蜷縮起來，老師也建議小雲去醫院看看。

小雲被確診為支原體肺炎。李志飛指著小雲的CT影像說：「這是典型的大片狀肺炎，這裡的肺葉都白了，肺部感染很嚴重，我建議住院治療。」

小雲媽媽猶豫了一下說：「醫生，我們再回去吃兩天阿奇黴素看看吧，可能再吃兩天就好了。不行到時候再看吧。」

「我建議先住院。孩子咳得這麽厲害，不能再耽擱下去了。住院評估是否阿奇黴素耐藥，再決定下一步的治療方案。」

最後，小雲爸爸在電話那頭決定，聽醫生的建議，住院治療。而媽媽仍在糾結，「住院肯定會耽誤女兒的學習」。

李志飛說：「在門診中，我們遇到過很多這樣的家長，特別是小學高年級和初中的家長，就怕孩子功課落下了。有的孩子發燒39℃多了，媽媽仍舊表示吃點退燒藥就回去上課。」

讓李志飛和同事心疼的是，一些孩子由於帶病上課或者出院後休息不夠，導致病情反覆、加重或者出現混合感染。