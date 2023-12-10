德柏林動物園2熊貓12月中將返中 園方歡送粉絲不捨

大熊貓雙胞胎兄弟「夢想」和「夢圓」四歲生日時，柏林動物園為牠們舉辦了慶祝活動。（新華社）

德國 柏林動物園 的大熊貓雙胞胎兄弟「夢想」和「夢圓」，12月中旬即將啟程返回中國，動物園日前舉辦歡送活動，並為「夢想」、「夢圓」紀念牌揭幕。

央視新聞報導，離別時刻臨近，柏林動物園為這對廣受歡迎的孿生兄弟設立了紀念牌。中國駐德國大使吳懇在活動上說，2017年，大熊貓「夢夢」和「嬌慶」在柏林安家。兩年後，「夢想」和「夢圓」出生。大熊貓成為延續發展兩國關係的友好使者，感謝柏林動物園積極參與到大熊貓保護中來，也歡迎德國朋友到中國實地探訪「夢想」和「夢圓」。

柏林市長凱·韋格納在活動上表示，大熊貓雙胞胎為柏林市民和遊客帶來了很多歡樂，動物園大熊貓養育工作非常成功，「牠們在柏林出生，柏林永遠是牠們的家。」

柏林動物園園長安德烈亞斯·克尼里姆說，大熊貓拯救行動是當代物種保護的典範，我們從與中方的合作中受益良多。柏林動物園股份公司監事會主席弗蘭克·布魯克曼補充說，「夢想」和「夢圓」作為首對在德國出生的大熊貓幼崽已載入柏林史冊，並將在未來繼續激發民眾的物種保護意識。

德國之聲中文網報導，活動當天一名小男孩在父母的陪伴下來向「夢想」和「夢圓」道別。小男孩難過地嘟囔道：他覺得搬去中國很不好，因為他還想經常來看牠們。12月8日的柏林動物園裡，也有許多其他遊客和他一樣，特地來看「夢想」和「夢圓」最後一眼。

動物園遊客根德裡茨基（FlorianGendritzki）認為大熊貓要被送走實在是太可惜了，「夢想」和「夢圓」出生後，他和妻子就購買了動物園的年票，每個月都會來一次。

儘管「夢想」和「夢圓」離開了柏林，但柏林仍有熊貓可看：牠們的父母夢夢和嬌慶會留下來。許多遊客希望牠們很快再產下後代，這也是動物園的願望，如果一切進展順利，柏林動物園將在明年夏天迎來新的熊貓寶寶。