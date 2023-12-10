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疫情嚴峻 中國官方發布戴口罩指引

中國新聞組／北京10日電
中國目前正值多種呼吸道疾病流行期間，官方發布指引，明列戴口罩場所防擴散。圖為示意圖。（本報資料照片）
中國目前正值多種呼吸道疾病流行期間，官方發布指引，明列戴口罩場所防擴散。圖為示意圖。（本報資料照片）

中國呼吸道疾病疫情嚴峻，多種疾病同時流行之際，中國國家疾控局發布佩戴口罩指引，要求前往醫療機構以及脆弱人群集中場所戴口罩，並建議民眾搭乘公共交通工具、進入人員密集場所戴口罩。

中國國家疾病預防控制局微信公眾號9日晚間發布「預防呼吸道傳染病公眾佩戴口罩指引（2023年版）」的通知，要求各地執行。

「指引」稱，呼吸道傳染病的常見病原有新冠病毒、流感病毒、肺炎黴漿菌（或稱支原體）、呼吸道合胞病毒等，主要透過呼吸道飛沫、吸入帶有病原體的氣溶膠或密切接觸等途徑傳播。「科學佩戴口罩是預防呼吸道傳染病的有效措施」。

「指引」列出五個應佩戴口罩的情形或場景，要求前往醫療機構以及養老機構、社會福利機構、托幼機構等脆弱人群集中場所應戴口罩；呼吸道傳染病感染者前往室內公共場所或與他人近距離接觸也要戴口罩。

「指引」還建議，乘坐飛機、火車、長途車、輪船、地鐵、公車等公共交通工具；進入超市、影劇院、客運場站、廂式電梯等環境密閉、人員密集場所戴口罩。老年人、慢性基礎疾病患者、孕婦等前往室內公共場所也建議戴口罩。

中國國家疾控局還要求各地疾控部門，應及時動態發布當地呼吸道傳染病疫情形勢，提醒民眾科學佩戴口罩。

近日，網傳健康碼重現江湖，網友眾說紛紜。據新京報報導，廣東粵康碼可頁面顯示綠碼和最新查詢時間，部分查詢功能受限。廣州12345政務服務熱線回應，其實粵康碼一直都在，可將其視為便民軟件中的一個功能。

針對四川天府健康通的使用，四川12345政務服務熱線回應，健康碼目前用於核酸結果查詢，不會有額外限制。

據了解，有省市已將健康碼下架，部分省市健康碼一直存在，不影響出行且與黴漿菌感染流行等情況無關。

口罩 健康碼 疫情

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