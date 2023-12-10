中國民營航天朱雀2號運載火箭 送3衛星入軌

朱雀二號遙三運載火箭9日上午7時39分在甘肅酒泉衛星發射中心發射成功。（中新社）

央視新聞報導，昨天上午7時39分，朱雀二號遙三運載火箭在甘肅 酒泉衛星發射中心發射升空，將搭載的鴻鵠衛星、天儀33衛星及鴻鵠二號衛星順利送入預定軌道，發射任務圓滿成功。此次任務是朱雀二號運載火箭第三次飛行。

中新社報導，朱雀二號昨日成功將三顆商業衛星送入460公里太陽同步軌道，是該型火箭正式執行一箭多星商業發射任務。

朱雀二號是北京一家民間火箭公司「藍箭航太太空 科技」公司研發的中型液體運載火箭系統。它是一款液態氧甲烷低溫 引擎火箭。火箭為兩級構型，箭體直徑3.35公尺，全箭高度49.5公尺，起飛重量219噸，起飛推力268噸。

2022年12月14日16時30分，朱雀二號遙一運載箭火箭首次發射失敗。2023年7月12日，朱雀二號遙二液氧甲烷運載火箭在中國酒泉衛星發射中心發射成功，火箭進入預定軌道飛行，試射任務成功。這是世界首次成功將載重送入預定軌道的液態氧甲烷火箭，當時引起全球關注並在航天界引發轟動。

昨天早上朱雀二號遙三火箭發射成功，是以液氧甲烷為燃料的朱雀火箭第二次，也是全球第二次發射成功的紀錄。已兩次發射但都在升空後偏離軌道被引爆的SPACEX星艦火箭，也是採用液氧甲烷作為推進燃料。

中新社報導，藍箭航天宣布，自主研製的可重複使用「朱雀三號」火箭預計2025年具備首飛能力，其一子級（最下一段引擎）可重複使用次數可達20次。

朱雀三號火箭是液氧甲烷運載火箭，直徑4.5米，全箭總長76.6米，起飛重量約660噸，起飛推力約900噸，一次性任務低軌運載能力達21.3噸。火箭將採用經過朱雀二號火箭飛行驗證的天鵲系列引擎，同時適用於海上和陸地回收。

藍箭航天創始人張昌武透露，本月將開展一子級回收試驗，明年開展多次飛行驗證，火箭將於2025年進入總裝階段，並具備首飛條件，將降低火箭搭載成本。張昌武也說，相比SpaceX等商業航天企業，中國民營航天企業起步晚了十幾年，需要慢慢縮小差距。

另外，環球時報報導，未來，藍箭航天將著力打造朱雀三號可重複使用火箭，該型火箭將「進軍」中國的衛星互聯網星座發射市場。