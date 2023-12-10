全球首架交付周年 東航收第3架C919

中國東方航空9日正式接收了第三家C919客機，一年前的今天正好是中國商飛將全球首架C919交付給東航的日子。（取材自央視）

中國東方航空 9日正式接收了第三架C919客機，這是東航 自5月28日首次執飛首架國產單通道窄體大客機C919後，再有新一架C919客機加入東航的機隊，也是東航首批採購五架中的第三架。特別的是，一年前的12月9日，正好是中國商飛將全球首架C919交付給東航的日子。

央視報導，東航第三架C919大型客機執行MU2999調機航班，於9日9時53分，從上海浦東國際機場飛抵上海虹橋國際機場。該機編號為B-919D，客艙布局與前兩架保持一致。

8日時，民航華東地區管理局在中國商飛祝橋基地，已向東航頒發此架C919的國籍登記證、適航證、無線電台許可證，意味著該飛機能投入商業飛行，符合民航規章的適航要求。

C919大型客機是中國首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機，採用單通道窄體布局。最多可容納168個座位，最長航程為5555公里，同級對標波音737及空中巴士A320。

東航是首個執飛中國商飛國產C919大型客機的航空公司，最早於2021年下訂五架，於去年12月9日正式接收全球首架C919後，在今年5月28日完成C919首個商業航班「上海虹橋－北京首都」的往返飛行。

第二架C919客機在7月16日正式接收，並自8月4日起投入上海虹橋往返成都天府的航線。在首次執飛C919四個月後，東航9月宣布追加訂購100架C919的「大訂單」，分8年交付。