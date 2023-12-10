楊惠妍稱家族會「砸鍋賣鐵」挺碧桂園 明年估交屋40萬套

碧桂園董事聯席主席楊惠妍。（取材自臉書）

背負總負債1.44兆（人民幣，下同，約2011億美元）的中國房地產 龍頭企業碧桂園 ，是否會「倒在黎明前」引發國際關注。碧桂園集團董事局主席楊惠妍8日在內部會議上表態，稱其家族「肯定會『砸鍋賣鐵』支持公司」，但也承認未來公司將「非常艱難」。另國家也出手救房企，六大國有銀行集體表態支持房企融資，11月以來已投放房地產開發貸款 300多億。

澎湃新聞報導，碧桂園8日舉行內部月度管理會議。董事局主席楊惠妍在會中表示，未來12個月公司主要有三項工作：保交付、保經營和保信用。

「三保」裡的第一項是保交付。碧桂園稱，今年前11個月，公司已累計交付房屋約50萬套。楊惠妍透露，2024年交付量預計超過40萬套，數量仍然龐大。「保交付是非常艱難但也非常重要的一項工作，希望大家嚴陣以待，高度重視，做好前置規畫。」

保經營，一方面是保團隊，另一方面是保銷售。碧桂園CEO莫斌指出，「現在做的工作主要是止血和輸血，我們要修煉好自己的內功，熬過困難時期，努力提升銷售實現造血，這樣企業才能真正回歸健康發展的軌道。」關於提升銷售，會上碧桂園管理層強調，一是要把握12月銷售關鍵節點，促進現金的回籠。二是要盯緊年末回款。

碧桂園還提出「積極自救保信用」。碧桂園透露，公司推進了多項自救措施。2023年，該公司盡最大努力削減行政費用開銷，總額較2021年大幅降低近60%。此外，楊惠妍家族作為控股股東，上市至今已通過借款、增持股票、購買債券、以股代息等方式合計支持總額約410億港元，且從未減持股票。

「家族肯定會砸鍋賣鐵支持公司的，公司會努力成為出險企業盡快恢復的一個樣板。」楊惠妍說。

楊惠妍表示，「保守計算的情況下，只要我們的存貨資產正常銷售，即使假設我們不買地、稅收沒有減免、不考慮一體兩翼的新增貢獻，未來十年碧桂園仍將持續保持正資產。」她對公司修復資產負債表非常有信心。

另就在中國房企渴望融資「活水」當下，六大國有銀行已全部完成與房地產企業的座談調研，並出手加大對民營房企貸款投放力度。這些國有銀行集體表態支持房企融資，以及支持並推動房地產業轉型。新華社報導稱，11月以來，工、農、中、建、交等主要銀行向非國有房企投放房地產開發貸款300多億。與此同時，股份制商業銀行也加大對民營房企的信貸支持力度。