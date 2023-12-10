我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣大選最後廝殺 侯賴都想邊緣化柯 讓三腳督變兩強鬥

川普盟友籌畫「更右」政府？競選陣營急發備忘錄撇清

楊惠妍：家族砸鍋賣鐵救碧桂園 明年計畫交屋40萬戶

記者謝守真／即時報導
碧桂園董事局主席楊惠妍稱，「家族肯定會砸鍋賣鐵支持公司」。（取材自微博）
碧桂園董事局主席楊惠妍稱，「家族肯定會砸鍋賣鐵支持公司」。（取材自微博）

深陷債務危機的中國地產商碧桂園董事局主席楊惠妍稱，「家族肯定會砸鍋賣鐵支持公司」，努力探索出一條盡快恢復正常經營的有效路徑。她表示，在未來12個月，交付挑戰將進入深水區，明年交付量預計超過40萬套，雖然十分困難，但也是非常重要的一項工作。

根據碧桂園微信公眾號消息，楊惠妍於8日出席公司月度管理會議時指出，近期該集團管理層與財務部門對其經營可能面臨的極端情況進行敏感性類比分析。她表示，在「保守計算的情況下，只要我們的存貨資產正常銷售，即使假設我們不買地、稅收沒有減免、不考慮一體兩翼的新增貢獻，未來十年碧桂園仍將持續保持正資產」。

楊惠妍強調，楊氏家族「肯定會砸鍋賣鐵支持公司，探索出一條盡快恢復正常經營的有效路徑」，碧桂園會努力成為出險企業盡快恢復的一個樣板。據了解，楊惠妍家族作為控股股東，全力為該公司提供資金支持，2007年上市至今已通過借款、增持股票、購買債券、以股代息等方式合計支援總額約410億港幣，且從未減持股票。

楊惠妍還提到，未來12個月碧桂園的主要工作目標就是要圍繞包括保交付、保經營和保信用的「三保」。不過，接下來碧桂園的交付挑戰將進入深水區，而明年碧桂園交付量預計超過40萬套，數量仍然龐大，「保交付是非常艱難但也非常重要的一項工作，希望大家嚴陣以待，高度重視，做好前置規劃」。

碧桂園集團總裁莫斌也在會上重申，保交付和安全品質是公司的底線，一定要做好底線管理，這也是企業生存的底線。現在做的主要是止血和輸血，要修煉好內功，熬過困難時期，努力提升銷售實現造血，才能真正回歸健康發展的軌道。

碧桂園提出的「三保」第一項就是保交付。官方數據顯示，該公司今年前11個月已累計交付房屋約50萬套，累計交付面積6043萬平方公尺，涉及31個省份、240個城市。

與此同時，碧桂園也正面臨債務難題和銷售業績下滑的問題。針對如何提升銷售，碧桂園於會上表示，接下來該首先要把握12月銷售關鍵節點，加大現樓去化，調動全民行銷，努力突破專項盤活，促進現金的回籠。再來，要盯緊年末回款，做好年底逾期應收款的清收，同時提前籌劃春節返鄉工作，返鄉地區要提前做足準備，籌備開門紅供貨及銷售安排。

另，12月初，碧桂園也進行新一輪的組織架構調整，將原有的14個區域整合成7個，合併完成後，公司總區域數量從28個減少到21個。碧桂園解釋，此措施是為在當前房地產業形勢下，進一步提升組織與業務的適配度，將可用資源協同互補，以及人才人盡其所能，全力確保「保交付」戰略目標的實現。

碧桂園是中國眾多深陷債務危機的地產商之一，該公司明年計畫交屋40萬戶，能否順利完...
碧桂園是中國眾多深陷債務危機的地產商之一，該公司明年計畫交屋40萬戶，能否順利完成備受關注。（記者謝守真／攝影）

碧桂園 微信 房地產

上一則

中國發布最新指引 建議在公共場所重新戴上口罩

延伸閱讀

鄺肖卿首登胡潤中國女首富 碧桂園楊惠妍未跌出5大

鄺肖卿首登胡潤中國女首富 碧桂園楊惠妍未跌出5大
碧桂園服務公司評級 惠譽擬下月中旬撤銷

碧桂園服務公司評級 惠譽擬下月中旬撤銷
惠譽：擬撤銷碧桂園服務公司評級

惠譽：擬撤銷碧桂園服務公司評級
路透：碧桂園目標年底前制定境外債重組初步方案

路透：碧桂園目標年底前制定境外債重組初步方案

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00

超人氣

更多 >
3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨
還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約
北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲
「北京沒有安全線路」歐盟領導人提前離華 中否認通訊監聽

「北京沒有安全線路」歐盟領導人提前離華 中否認通訊監聽
民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先

民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先