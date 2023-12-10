楊惠妍：家族砸鍋賣鐵救碧桂園 明年計畫交屋40萬戶

碧桂園董事局主席楊惠妍稱，「家族肯定會砸鍋賣鐵支持公司」。（取材自微博）

深陷債務危機的中國地產商碧桂園 董事局主席楊惠妍稱，「家族肯定會砸鍋賣鐵支持公司」，努力探索出一條盡快恢復正常經營的有效路徑。她表示，在未來12個月，交付挑戰將進入深水區，明年交付量預計超過40萬套，雖然十分困難，但也是非常重要的一項工作。

根據碧桂園微信 公眾號消息，楊惠妍於8日出席公司月度管理會議時指出，近期該集團管理層與財務部門對其經營可能面臨的極端情況進行敏感性類比分析。她表示，在「保守計算的情況下，只要我們的存貨資產正常銷售，即使假設我們不買地、稅收沒有減免、不考慮一體兩翼的新增貢獻，未來十年碧桂園仍將持續保持正資產」。

楊惠妍強調，楊氏家族「肯定會砸鍋賣鐵支持公司，探索出一條盡快恢復正常經營的有效路徑」，碧桂園會努力成為出險企業盡快恢復的一個樣板。據了解，楊惠妍家族作為控股股東，全力為該公司提供資金支持，2007年上市至今已通過借款、增持股票、購買債券、以股代息等方式合計支援總額約410億港幣，且從未減持股票。

楊惠妍還提到，未來12個月碧桂園的主要工作目標就是要圍繞包括保交付、保經營和保信用的「三保」。不過，接下來碧桂園的交付挑戰將進入深水區，而明年碧桂園交付量預計超過40萬套，數量仍然龐大，「保交付是非常艱難但也非常重要的一項工作，希望大家嚴陣以待，高度重視，做好前置規劃」。

碧桂園集團總裁莫斌也在會上重申，保交付和安全品質是公司的底線，一定要做好底線管理，這也是企業生存的底線。現在做的主要是止血和輸血，要修煉好內功，熬過困難時期，努力提升銷售實現造血，才能真正回歸健康發展的軌道。

碧桂園提出的「三保」第一項就是保交付。官方數據顯示，該公司今年前11個月已累計交付房屋約50萬套，累計交付面積6043萬平方公尺，涉及31個省份、240個城市。

與此同時，碧桂園也正面臨債務難題和銷售業績下滑的問題。針對如何提升銷售，碧桂園於會上表示，接下來該首先要把握12月銷售關鍵節點，加大現樓去化，調動全民行銷，努力突破專項盤活，促進現金的回籠。再來，要盯緊年末回款，做好年底逾期應收款的清收，同時提前籌劃春節返鄉工作，返鄉地區要提前做足準備，籌備開門紅供貨及銷售安排。