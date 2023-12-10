古婚禮火了 訂單猛增 有江蘇新娘豪擲3萬元預定

新娘乘轎。（取材自浙江之聲）

這兩天，浙江杭州臨平辦喜事的新人特別多，抖音 上一段臨平新人結婚的視頻火了。這場面可不一般，不僅新郎騎著白色駿馬，新娘也八抬大轎，全程有舞獅、樂隊奏樂，好不喜慶。近來，中式傳統婚禮悄悄興起，有江蘇新娘豪擲3萬元人民幣(約4188美元)預定。

浙江之聲報導，視頻裡，隊伍最前頭是兩頭可愛的舞獅，毛茸茸的十分醒目，後面緊跟著一支接親樂隊，吹著嗩吶敲著鑼，喜氣洋洋。鏡頭掃過，後面的新郎官騎著一匹白馬，頭戴大紅花，身披紅色的馬鞍，還有一頂轎子跟在隊伍的最後面，這接親太有排面了。

據報導，這場婚禮的95後新郎官小袁說，妻子一直以來就很向往明制婚禮，加上小袁是騎兵連退役，會騎馬，兩人決定在接親環節採用古代的接親方式，想讓這場婚禮熱熱鬧鬧的。

小袁提前一個月就定好了接親團隊，整個接親環節配有轎夫、嗩吶樂隊、馬夫還有舞獅師傅，總共有20人。

由於小袁家住德清，新娘家住崇賢，接親距離有10公里，因此接親採用的婚車搭配騎馬的方式。接親的轎子在距離新娘家一公里的位置出發，在新娘家接到新娘後，走一段路，再改為乘坐婚車，到新家最後一公里再換成轎子。

小袁說，整個接親儀式總花費1.3萬多元，但效果完全超出了他的意料。首先，樂隊表演加上舞獅，在接親現場有兩、三百人前來圍觀，在鴨蘭村都算是頭一回。一路上接親隊伍浩浩蕩蕩，收到了不少陌生路人的誇讚和祝福，小袁覺得這錢花得太值了。

報導說，臨平一家專門做古風婚禮的婚慶策畫公司老闆施女士說，最近幾年，選擇古風形式結婚的年輕人越來越多，近兩、三年訂單增長迅猛，因為抖音等網路平台興起，不少顧客都是通過刷視頻，主動聯繫公司預定服務，生意最好的時候，一天就預定了三場。

其中有一位新娘給施女士留下深刻印象，這位新娘是江蘇鹽城的，不僅付了接親費用，還承擔了接親隊伍的住宿費、路費、餐費，保守估計僅接親費用就超3萬元。

施女士說，隨著漢服的興起， 年輕人對傳統文化越來越重視， 傳統的接親方式又逐漸火了起來， 今年截至目前就辦了50多場婚禮， 相比公司第一年，訂單翻了五倍。