比6旬母老…山東42歲婦罹此病 20天「斷崖式衰老」

42歲的劉女士(前)看起來比65歲的母親還顯老。（取材自瀟湘晨報）

山東臨沂一名42歲女子近日在網上發布影片，表示自己在20天內經歷「斷崖式衰老」，只見畫面中的她臉部皺紋明顯、眼神憔悴，看起來比65歲的母親還顯老，診斷後發現是「卵巢早衰」，而且無法逆轉。

2023年10月，劉女士自拍照片。（取材自瀟湘晨報）

瀟湘晨報報導，劉姓女子10月中突然發現自己雙眼浮腫，一開始以為自己只是過敏、身體虛弱，但狀況反覆發生，且眼周出現明顯皺紋，洗臉沾水後尤其明顯，臉頰皮膚也明顯變得鬆弛。11月初，劉女回到母親家，弟媳見她衰老模樣很驚訝，建議她快去做卵巢相關的檢查。

據報導，劉女健康檢查後，醫師診斷是「卵巢衰老」，且病況不可逆轉，年僅42歲的她幾乎絕經。劉女得知自己患上卵巢早衰後，一開始無法接受，「拿著單子轉身出來，找個地方掉了半小時的眼淚。」

2023年12月6日，劉女士自拍照片。（取材自瀟湘晨報）

如今劉女不時在網路上分享自己的生活片段，「我現在和我媽一起，她65歲，我比她還顯老。」影片也引起許多網友討論，有人質疑「真的衰老了嗎？是用的特效吧？皺紋是自己畫的吧？製造話題？」

由於劉女2022年底曾肺部感染，並發生停經；2023年5月又得了流感 ，長時間一直身體虛弱，加上各種藥物治療過多，肝腎功能都有些受影響。到今年10月，劉女身體本有些起色，沒想到小女兒肺炎支原體 感染，在照顧女兒時也跟著中招。

湖南省婦幼保健院婦科內分泌科主任鄒穎提到，長期熬夜、不良情緒、吸菸等因素都可引起卵巢炎症或免疫性卵巢損害導致卵巢早衰。而據劉女所述情況，也有可能是頻繁病毒感染所致。

婦科醫師表示，40歲之前發生絕經等情況才是「卵巢早衰」，40歲到45歲之間屬於「卵巢早絕經」，但都不是正常現象，身體如有不適應盡早治療。