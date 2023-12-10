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「城裡人嬌氣」 南京科技公司徵才條件 網批找好欺負的

中國新聞組／北京10日電
招聘會資料圖。（取材自長江日報／視覺中國圖）
招聘會資料圖。（取材自長江日報／視覺中國圖）

許多公司在徵才時常會開出種種條件與要求，最近江蘇南京一間科技公司招聘外貿助理，徵才資訊引發熱議。該公司列出「老家來自農村」、「性格偏內向點」等條件，引發網友吐槽。該公司相關負責人則表示，外貿工作非常辛苦，城裡人太嬌氣，公司更喜歡來自農村的小孩。

網傳招聘頁面。（取材自長江日報）
網傳招聘頁面。（取材自長江日報）

據澎湃新聞報導，該公司徵才資訊還寫道，「我們不要外向的，因為我們的工作是不允許犯錯的，一次錯都不允許。我們就是不需要外向的，我們這邊基本上都是科研人員，科研的話要心細，然後內向一點點。因為你要學習專業知識，你要能跟上老板的節奏，你後期是要學習的，要一直學習。不是說把事情做完就行了，這是人家的硬性規定。」

徵才訊息曝光後，引發網友熱議，有人留言批評公司條件刁難人，「農村人好欺負是吧」、「是不是還要最好35歲以上，2孩，有房貸和車貸的」、「農村人和城裡人各有優勢」，有人則直言「翻譯：我們要找個好欺負的」。

也有網友覺得，現在的農村和以前的農村也不一樣了，」江蘇的農村那也比一般二線（城市）富庶多了」。

該公司相關負責人表示，國際貿易不是一般的辛苦，一般人吃不消，選城裡的小姑娘的話，一般就不願意幹了，更稱「我們接觸的（城裡的）都是很嬌氣的，所以我們就很武斷地認為，我們更喜歡來自農村的小孩」。

除了要求面試者來自農村，中國近年還爆出不少奇特的規定。2022年，工人日報調查發現，星座、屬相、姓氏、是否養寵物，甚至狐臭、地方口音都可能成為求職的「攔路虎」，身處其中的勞動者更是「有苦說不出」。

2020年8月，海南椰樹集團公開招聘職業經理，總經理有百萬年薪、別墅獎、分紅股獎、海景房獎。獎勵雖豐厚，但需承諾終身在「椰樹」服務——寫承諾書，承諾以房產作抵押，離開「椰樹」以房產償還。要求承諾做到「兩不」 「忠誠不謀私，顧事業不顧家」。

2022年4月，成都一家公司招聘前台時要求應聘者「頭髮濃密」。招聘信息顯示，其前台任職條件為「20到28歲之間，頭髮濃密，身高160CM以上」。該公司工作人員稱，他們是毛髮專科醫院，肯定對毛髮有一定要求。

2022年9月，湖南長沙一家傳媒公司在招聘要求中，赫然寫了11遍「膚白貌美大長腿」，引發熱議。該公司回應稱，這是公司行政覺得好玩亂打的，正常招聘沒有這個要求。

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