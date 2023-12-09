北京「愛海捐軀客」…代客粉碎婚紗照 開業8個月爆單

需要銷毀的物品。（取材自紅星新聞）

今年3月，劉瑋和兩名好友在北京做起婚紗照銷毀服務，為客戶提供「情緒價值」，引發網友兩極化評論。過去8個月，從虧損到爆單，劉瑋和團隊銷毀300餘套婚紗照，大都是為一段感情或婚姻善後的顧客，其中以24歲到40歲女性居多。有人一下子送來數十公斤婚紗照和半生回憶紀錄，有人銷毀前反悔索回。有網友戲稱公司裡的粉碎機是「愛海捐軀客」，情緒價值難分輕重，但終將變成灰塵。

來源：YouTube

紅星新聞報導，他們最初想做企業物品銷毀業務，目標放在個人閒置的手機、相機、電腦主機等有存儲性質的電子設備上。接著，他們由電子照片聯想到婚紗照，將客戶瞄準在一、二線城市有需求的都市女性群體。

由於婚紗照相框自行處理難度大，也很難回收，更重要的是存在隱私洩露風險。劉瑋瞄準這一市場空白，讓客戶寄來的東西最安全地徹底消失。從收貨到銷毀，客戶可以通過監控、視頻通話或到現場見證婚紗照的銷毀。

今年3月底起，他們收到300餘單婚紗照銷毀業務。最多的是因為離異，也不乏愛人出軌、分手，或離世等原因。有人甚至連婚紗、婚鞋、浴巾、被子，甚至禮錢帳本，也一並送來銷毀。

劉瑋粗略估算，來咨詢的女性占63%，最終成單的女性占70%以上，年齡大概是24歲至40歲，不乏來自遼寧、浙江、四川和廣東的客戶。

機器粉碎婚紗照。（視頻截圖）

好友楊偉光說，第一單客戶是福建，寄來30公斤包裹，「是一整套婚紗照和一雙婚鞋」；一家內蒙古的婚紗樓寄來一套全新的藝術照，甚至沒拆封過，婚紗樓老闆說，照片主人拍完後甚至沒把它領回家；還有一位河北客戶，照片剛寄到他就要回去了，「他說媳婦回來了，我就懂了」。

收費根據婚紗照重量不同，客單價在59元到159元（人民幣，下同）之間。今年4月到8月，每月成單量僅個位數，直到11月開始爆單，單數達到200件，「這才基本實現自負盈虧」。

回收銷毀「情感垃圾」，劉瑋給自己和團隊定了兩條規矩：作為一名旁觀者，一是不能打聽，二是不能提建議。